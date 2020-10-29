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Фестиваль духового искусства проходит в России, несмотря на пандемию

Культура и ТВ
13:11, 29 октября 2020

Фестиваль духового искусства проходит в России, несмотря на пандемию
фото: личный архив Владислава Лаврика
фото: личный архив Владислава Лаврика

Худрук Brass days Владислав Лаврик рассказал, как ему удается радовать публику в эпоху коронавируса.

Самая популярная тема для обсуждений этой осенью – закроют ли нас на второй карантин, а если да – то когда именно. Между тем, какие-то культурные радости нам все-таки еще перепадают. Среди этих последних – Х фестиваль медного духового искусства Brass days, который, несмотря на все трудности переживаемого нами момента, открылся в столице 7 октября и потихоньку приближается к своему поблескивающему медью «экватору». 

Мы встретились с художественным руководителем фестиваля Владиславом Лавриком, одним из лучших трубачей и молодых симфонических дирижеров России, чтобы поговорить о смутных временах и подлинных ценностях, а также о духовой музыке как средстве поднятия духа.

– Пандемия вторглась, кажется, буквально во все сферы нашей жизни и сильно перекроила все планы. Каково это – проводить музыкальный фестиваль, да еще юбилейный, в 2020-м году?

– Сложно. Конечно, это наш первый крупный юбилей, и хотелось отметить его ярко. Но мы видим все риски и с большим вниманием относимся к принятым сейчас мерам безопасности – а их немало.

С другой стороны, есть много людей, которые болеют душой за наш фестиваль и очень хотели, чтобы он состоялся – скажем, семья Брубеков. Я очень рад, что нам удалось провести концерт памяти Дэйва Брубека в «Зарядье» и потом привезти эту программу в Тулу.

Удивительно, но похоже, что 100-летие этого великого американского музыканта празднуем только мы в России.

Сыновья Дэйва – Крис и Мэтью – собирались приехать и даже выступить, но, к сожалению, из-за пандемии и ограничений в авиасообщении это оказалось невозможно… Они были всегда на связи, смотрели трансляцию нашего концерта – им очень понравилось. Крис прислал потом огромное письмо с благодарностями, в котором пишет, как он счастлив и рад, что концерт, несмотря на все сложности момента, случился, и что в нем прозвучали задуманные нами премьеры. В частности, мировая премьера композиции Brandenburg Gate: Revisited («Бранденбургские ворота: Возвращение»). Дэйв Брубек написал свои «Бранденбургские ворота» в 1961 году, в «Зарядье» они прозвучали в переложении, сделанном его сыном Мэтью для струнных, фортепиано, валторны, ударной установки и контрабаса.

А исполнение Time Out Suite, которую Крис составил из композиций знаменитого альбома Time Out, выпущенного Квартетом Дэйва Брубека в 1959 году, и аранжировал для симфонического оркестра и джазового ансамбля, стало европейской премьерой сочинения.

– Что из задуманного не получилось осуществить?

– В концерте, открывавшем тульскую часть программы фестиваля, должен был принять участие Юрий Башмет, но, к сожалению, из-за болезни он не смог выступить… Мы очень хотели привезти замечательного шведского трубача Хокана Хандербергера – его называют «величайшим трубачом мира». Увы, его визит мы были вынуждены отложить до лучших времен…

Пришлось существенно сократить географию фестиваля – концерты проходят в этом году только в Москве и Туле. Не будет и нашей традиционной выставки духовых инструментов.

– А вот когда вы выходите на сцену и видите зал – точнее, ползала в шахматной рассадке, да еще в масках, что чувствуете?

– Это значительно лучше, чем видеть пустой зал. Играть для кого-то – пусть даже там сидят пять человек и пусть даже в масках – это все равно приятно. Надо сказать, что на тех концертах фестиваля, которые уже прошли в Москве и Туле, народу было примерно как раз на разрешенные ползала. И это не помешало и им, и нам получить огромное удовольствие от музыки.

– В обычной жизни ваш рабочий график, насколько я знаю, довольно напряженный. Чем вы занимались на карантине, во время вынужденного отсутствия концертов? И как поддерживали музыкальную форму – духовикам в городской квартире заниматься не так-то просто?

– Большую часть карантина я провел на даче – там мои занятия никому не мешали, и это было очень приятно. У меня было больше времени для того, чтобы побыть с детьми, почитать, посмотреть фильмы, которые вечно откладываешь на потом… В каком-то смысле это можно назвать перезагрузкой.

Я выучил несколько новых произведений. Занимался онлайн со своими учениками. Ну, и с оркестром мы, разумеется, проводили некое подобие репетиций в формате конференц-связи. И очень ждали момента, когда станут возможны живые встречи с публикой – к счастью, культурная жизнь у нас сейчас все-таки теплится.

– Кажется, за время существования вашего фестиваля вы дали буквально один или два концерта open air. Не планируете эту историю развивать дальше?

– Парковые духовые фестивали тоже есть, и их даже немало. Но, конечно, они хороши в летнее время. А наш фестиваль осенний. И мы в основном концентрируемся на академической музыке. Хотя мы также регулярно включаем в программы какие-то популярные вещи в переложении для духовых – для валторны, альпийского рога…

Или, скажем, замечательный музыкант Аркадий Шилклопер, регулярно принимающий участие в нашем фестивале, большой поклонник рок-группы Yes, представлял у нас свою программу «Symphonic Tribute to YES».

Еще одна наша заветная цель – вдохновить современных композиторов на написание новой музыки для солирующих духовых инструментов. Это происходит не так часто, как бы хотелось – поэтому мы очень рады и горды, что на нашем юбилейном гала-концерте, который состоится 4 ноября в Большом зале консерватории, прозвучит премьера сочинения известного советского и таджикского композитора Толибхона Шахиди «Кончертанте для трубы и камерного оркестра». Там очень интересный состав: струнный оркестр, труба, арфа, литавры, виброфон, маримба – такая разнообразная тембровая палитра! 

– Вы – художественный руководитель известного фестиваля, художественный руководитель и главный дирижер Тульского филармонического симфонического оркестра, имеете опыт руководства другими оркестрами. И при этом вы – трубач в Российском национальном оркестре. Не сложно ли это – совмещать в себе качества и лидера, и ведомого?

– Да, я все еще нахожусь в составе Российского национального оркестра – и рад этому.  Это очень здорово и почетно – быть членом такой великолепной команды. И это грандиозная школа.

РНО – не только созвездие замечательных музыкантов. Наш коллектив известен во всем мире, его возглавляет Михаил Плетнев, один из самых удивительных музыкантов современности, с нами регулярно  сотрудничают выдающиеся дирижеры и солисты.

Имея возможность работать с лучшими из лучших, я многому учусь. И то обстоятельство, что я имею опыт нахождения, образно выражаясь, по обе стороны баррикад – и внутри оркестра, и возглавляя его за дирижерским пультом - очень помогает мне наладить  правильную коммуникацию с оркестром, которым я руковожу.

Полина Харитонова

Рубрика: Культура и ТВ

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