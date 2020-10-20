Тесть Владимира Соловьева оригинально поздравил зятя с днем рождения

«Он скромный и хороший», – заявил сатирик Виктор Коклюшкин в интервью Sobesednik.ru. Телеведущий Владимир Соловьев – его зять.

Сегодня, 20 октября одиозный телеведущий Владимир Соловьев празднует 57-ой день рождения. Уже 19 лет он женат на Эльге Сэпп, которая родила ему пятерых детей. Также у Соловьева есть три наследника от предыдущих браков. Эльга является дочерью известного сатирика Виктора Коклюшкина.

Sobesednik.ru дозвонился до юмориста, чтобы узнать, какой из Соловьева зять.

Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин является тестем телеведущего Владимира Соловьева/фото: Global Look Press

Соловьев впервые женился в 22 года на девушке Ольге, с которой познакомился в метро. В этом браке родились двое детей – дочь Полина и сын Александр. Вторую супругу Владимир встретил, обучаясь в аспирантуре. Вскоре после свадьбы у влюбленных родилась дочь Екатерина. Но, как говорится, Бог любит троицу, и в начале нулевых Владимир встретил девушку Эльгу, которая впоследствии стала его третьей женой.

Знакомство произошло на съемках клипа группы «Крематорий». Соловьев протянул девушке свою визитку и сказал позвонить ему, если ей будет нужна какая-нибудь помощь. «А просто так нельзя позвонить?» – спросила Эльга, как истинная дочь сатирика. И тогда Владимир не растерялся, пригласил понравившуюся ему даму на свидание. На третьей встрече Соловьев уже сделал Эльге предложение.

– Когда Соловьев выбирал мою дочь Эльгу в жены, он не знал, кстати, кто ее папа, – рассказал однажды Виктор Коклюшкин в программе «Судьба человека». – Он, вероятно, выбирал ее по масштабу личности.

Владимир Соловьев со своей третьей, нынешней женой Эльгой. 2007 год/фото: Global Look Press

Свадьба Владимира и Эльги состоялась в роскошном замке в Нормандии. Уже в тот же год родился первый сын пары Даниил. Через три года в этой семье появилась дочка София-Бетина, а еще через два – еще одна малышка Эмма-Эстер. Четвертным ребенком в семье стал сын по имени Владимир, он родился в 2010-м, а в 2012-м пара в пятый раз сходила в роддом за сыном Иваном. Владимир и Эльга не исключают, что в будущем у них еще появятся дети.

В интервью нашему корреспонденту Виктор Коклюшкин признался, что вполне доволен своим зятем.

– Напишите о нем хорошее, пожалуйста, – попросил 74-летний юморист. – Он скромный и со вкусом! Дальше углубляться не буду.