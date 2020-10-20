Группа ДДТ выпустила клип к фильму о Елизавете Глинке

Группа ДДТ опубликовала в YouTube видеоклип на песню «Доктор Лиза», который был снят к одноименному фильму о погибшей в 2016 году Елизавете Глинке.

В начале ролика Юрий Шевчук говорит, что весной посмотрел рабочую версию ленты и рекомендует этот «фильм о человеке».

В клипе снялись подопечные фондов «Волонтеры-медики», «Подари жизнь», «Ночлежка», благотворительного фонда Константина Хабенского, организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» и непосредственно фонда имени Елизаветы Глинки, пишет АСИ.

Фильм «Доктор Лиза» выйдет в прокат 22 октября. Главные роли в нем исполнили Чулпан Хаматова и Андрей Бурковский. В центре сюжета – попытка следователей возбудить в отношении врача дело за перераспределение наркотических обезболивающих между пациентами.

Напомним, Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе при крушении самолета Минобороны, направлявшемся в Сирию в 2016 году.