"Поргина стала жертвой родового проклятья": вдове Караченцова вынесли страшный вердикт

Известная экстрасенс рассказала, что вокруг Поргиной образовалась черная энергетическая пропасть. Ее надо срочно спасать!

Людмилу Поргину постоянно сотрясают скандалы. На сей раз на актрису обрушились после ее заявления о том, что она не против получать пенсию в 150 тысяч рублей. По словам известного экстрасенса, биоэнергета и таролога Таис Фиолетовой, череда потрясений, которая происходит в жизни Поргиной, совершенно не случайна.

– Все неприятности в жизни Людмилы Андреевны начались после того, как заболел ее муж, – вздыхает биоэнергет. – Она сделала неправильно, начав пиарить болезнь Николая Петровича на каждом углу. Именно после этого ее жизнь превратилась в бесконечную череду скандалов и неприятностей.

По словам Таис, сама Людмила Андреевна – энергетически тяжелый человек. Многое в ее судьбе связано с ее родовым прошлым.

– У неё был очень сильный род, а при такой силе случается противоборство тёмных сил, – говорит Таис Фиолетова.

Я вижу на Поргиной родовое проклятие по семейной линии. С самых древних времён оно считалось одним из мощнейших и страшных магических воздействий. Наиболее частым проявлением родового проклятья является вымирание в роду мужчин по самым разным причинам: аварии, болезни, несчастные случаи.

Об этом воздействии мне ещё рассказывала моя бабушка, которая обладала экстрасенсорными способностями, ясновидением, снимала сглаз и порчу, лечила молитвами людей. Я четко вижу, что именно эти воздействия усугубляют ситуацию и поведение Людмилы Андреевны.

Экстрасенс убеждена, что на вдову Караченцова «идут нападки темных сил».

– И из-за этого происходит отторжение верных ей прежде людей, – считает Таис. – Вокруг неё сейчас образовалась так называемая чёрная энергетическая пропасть. Не всегда это результат деятельности самого человека. Это скопление негативного отношения извне. Я, обладая даром целительного рода, накопленными знаниями по родовому и кармическому воздействию, четко вижу, что проблемы Поргиной – из-за недовольства истинных поклонников таланта ее мужа.

Таис Фиолетова/фото: личный архив целительницы

Сейчас ей надо много трудиться и работать – чистить энергетику от чужого воздействия, зависти, негатива толпы, чтобы помочь себе и своим внукам, – продолжает целительница. – Ей нужно проводить специальные обряды по очищению и защите, которые бы улучшили ее биополе. Даже грамотный биоэнергет с этим справится не сразу.

Помимо Поргиной, нужно чистить весь род и предыдущие 7-9 поколений предков как по отцовской, так и по материнской линии, – советует Таис Фиолетова. – И когда есть родовые проклятия, у женщин всегда повышен психоэмоциональный фон.

Отсюда и склонность к восприятию отрицательных влияний, подверженность негативным искушениям. Если Поргина это сделает, она увидит, как изменится ее мир. Иногда мы слышим, что хочется летать. И чувствуем крылья за спиной. Вот это и есть результат благостного воздействия.

Эммануил Виторган, Людмила Поргина и Николай Караченцов/фото: Global Look Press

Дело в том, что каждый человек – кузнец своего счастья, — уверяет Фиолетова. – А Поргина, повторюсь, пошла не тем путем. Ей нужно срочно выбираться из этого. Иначе грозят серьезные последствия: болезни, неудачи в делах, ссоры с близкими друзьями, потери. Все негативные истории будут нарастать, как снежный ком. Черноту, которая находится внутри, нужно вычистить или поставить мощную защиту, остановив разложение.

Сама Поргина в недавнем интервью Sobesednik.ru признавалась, что ее постоянно тянет в монастырь. Таис считает: это не случайно.

– Монастырь – это очень сильное и намоленное место, – продолжает Таис. – И человека, который испытывает серьезные проблемы с энергетикой, тянет туда. Но такие места нужно правильно посещать: знать, у какой иконы поставь свечку, сколько монастырей объехать, как правильно бить поклоны, какого святого просить по тем или иным требам. Я готова составить компанию этой очаровательной женщине и спасти из пропасти, в которую она может упасть окончательно. Ее надо срочно спасать умным словом и добрым отношением и любовью.