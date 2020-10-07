Не "клубничка", а политика: в Москве показали "Пражскую оргию" с Ксенией Раппопорт

Российская актриса сыграла в чешском фильме роль распутной женщины. «Пражская оргия» вышла в европейский прокат в 2019 году, но наша публика увидела её только в рамках Московского кинофестиваля. После показа «Собеседник» связался с режиссёром Иреной Павласковой, чтобы узнать, как известная российская актриса оказалась в её фильме.

Возможно, кто-то шёл на «Пражскую оргию» за «клубничкой», но обнажёнки в картине не так уж и много. У фильма скорее политический подтекст: он снят по новелле писателя Филипа Рота и посвящён атмосфере в Чехословакии после ввода туда советских танков в 1968 году. Эта новелла почти автобиографическая: по сюжету, американский писатель интересуется «оппозиционной» чешской литературой и прилетает в Прагу, где сталкивается не только с атмосферой страха и политического сыска, но и с довольно фривольной жизнью местного подпольного сообщества. Героиня Ксении Раппопорт пытается соблазнить гостя из США, но ему она нужна совсем для другого…

– «Распутность» нашей героини обусловлена ее отчаянием и разочарованием в том, как складывалась ее жизнь, в том числе политической обстановкой в тоталитарном обществе, когда последние остатки свободы были задушены советской оккупацией 1968 года, – сказала «Собеседнику» Ирена Павласкова. – Ее провокационное поведение – это способ проявления бунтарства. Секс – не цель ее действий. Этого сложного персонажа Ксения поняла сразу, роль ее очень заинтересовала, тем более что сценарий был написан по новелле большого мирового писателя Филипа Рота, от которого я лично получила права на экранизацию. Филип Рот несколько раз в семидесятые годы приезжал в Прагу, чтобы помочь запрещенным чешским писателям, и был знаком с женщиной, ставшей прототипом для этого образа. Эта женщина была многолетним партнером писателя Иржи Муха, сына знаменитого художника Альфонса Муха.

Фото: постер к фильму "Пражская оргия"

– Ксения вряд ли известна в Чехии так же, как в России. Но она сыграла у вас. Почему она?

– Ксению я знаю с 2003 года, когда меня, как режиссера и сценариста, пригласила продюсер Мира Тодоровская снимать фильм о Надежде Аллилуевой по книге Ольги Трифоновой «Единственная». Тогда я выбрала Ксению на одну из главных ролей. К сожалению, нам удалось поработать с ней только один съемочный день, потому что из-за финансовых проблем продюсер через неделю прекратила производство фильма. И я к нему уже больше не вернулась.

Когда я думала об актрисе на главную роль в фильме «Пражская оргия», сразу видела Ксению. В ней есть то, что я искала: сила личности, глубина, таинственность и обаяние. Широкому зрителю Ксения у нас неизвестна, но для подлинности этой роли это было для нашей публики даже хорошо.

– Ксения играла чешку, но её роль полностью англоязычная. Она справилась с английским языком?

– Ксения подошла к этой роли очень серьезно. Она учила роль на английском по образцу, который сама заказала у американского преподавателя. Во время съемок мы обеспечили ее коучем – американским актером, живущим в Праге. Он работал с ней и с остальными чешскими актерами над английским произношением и присутствовал на всех съемках.

– У вас или ваших родителей есть личные впечатления о событиях 1968 года?

– Оккупация 1968 года поломала жизни огромному количеству людей и отбросила Чехословакию снова в тьму коммунистической диктатуры. Погибло много молодых людей, вышедших на улицы, полмиллиона людей выбросили с работы за несогласие со вступлением «братских войск», включая моего отца. Конечно, наша семья очень переживала подавление Пражской весны, и я многое, как ребенок, помню.

– Какое сейчас в Чехословакии отношение к тем событиям? Есть ли те, кто считает, что СССР тогда сделал всё правильно?

– Думаю, что в нашей стране нет человека, который бы одобрял оккупацию, разве что несколько сталинистов, которые при новом строе лишились своих привилегий и власти. Надо сказать, что сама Россия при Ельцине официально извинилась за вторжение советских войск.

– Мы в Москве иногда вспоминаем, как в 1968 году 8 человек вышли на Красную площадь в знак протеста против ввода войск в Прагу. Но у нас снова стали арестовывать тех, кто выходит на Красную площадь с протестами. Ваш личный взгляд из Чехии: Россия возвращается к тем временам? Или, может быть, в Праге тоже не позволяют кричать о политике на Староместской площади или на Карловом мосту?

– Мы с огромным уважением и благодарностью вспоминаем этих отважных людей, которые после бархатной революции часто приезжали в Чехию, их всегда ждал горячий прием. Мы, конечно, наблюдаем за ситуацией в России, нас очень тревожит, что в России теряется свобода взглядов, и люди находятся под угрозой жизни за свои убеждения или за критику. У нас, к счастью, можно критиковать власти и президента с утра до вечера, и Вацлавская площадь, и Староместская заполняются демонстрантами, и никому ничего не угрожает.