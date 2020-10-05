Водители кинофестиваля Михалкова нарушают ПДД под носом у Собянина

Шаттл ММКФ паркуется на тротуаре и вынужден скрывать госномера, стыдливо прикрывая их бумажкой.

Организаторы Московского кинофестиваля для удобства гостей решили не отменять бесплатный автобус-шаттл, курсирующий три раза в день между кинотеатром «Октябрь» и Домом кино. Однако парковаться в центре города ему всё труднее, передает корреспондент Sobesednik.ru.

«Октябрь» – главная площадка ММКФ – находится в центре города на Новом Арбате, внутри Садового кольца. С парковками здесь тяжело: на самой магистрали остановка запрещена, а в узких переулочках за входом в кинотеатр не протолкнуться от машин, да и найти шаттл в таком случае будет проблематично. Поэтому микроавтобус заезжает на тротуар, чего, по правилам дорожного движения, делать не должен. А чтобы не попасть под камеры сотрудников ЦОДД или прохожих-стукачей, водитель попросту закрывает номер бумагой.

Между рейсами автобус базируется именно здесь. Впрочем, и в районе Дома кино, между метро «Белорусская» и «Маяковская», где проходят российские программы фестиваля, приткнуться ему было бы негде. Но у Дома кино всё-таки есть своя парковка, и Союз кинематографистов мог бы открыть шлагбаум для шаттла, чтобы он хотя бы не «отсвечивал» так на многолюдном Новом Арбате.