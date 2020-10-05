СССР vs США в мюзикле от легенд ABBA

Многие считают, что недостоверность, а порой и смехотворность фразы «спорт вне политики» стала формироваться только сейчас, с нынешним обострением геополитической обстановки. На самом же деле, этому тезису столько же лет, сколько, пожалуй, существует сам спорт – мы просто многого не знаем или что-то забываем.

Да взять хотя бы 20-й век. Спортивный зритель легко может вспомнить, как в 80-х СССР и США «обменялись» бойкотами Олимпиад, а вот острейшее шахматное противостояние начала 70-х между Борисом Спасским и Бобби Фишером, где на ход спортивно-интеллектуальной битвы напрямую влияли происки спецслужб, часто упускает. Да и не последний раз...

В октябре 2020 года на московскую сцену приходит мюзикл «Шахматы» (CHESS), который позволит кому вспомнить, кому узнать, а кому – кто поумнее – еще и сделать выводы относительно того, какими методами десятилетия назад боролись за мировое влияние две империи. В таком благородном, казалось бы, виде спорта как шахматы.

Это будет как всегда безупречная постановка с фантастическими декорациями, костюмами и хореографией. В обрамлении роскошной музыки от легенд группы ABBA Бенни Андерссона и Бьорна Ульвеуса, а также создателя «Красавицы и Чудовища» и еще чуть ли не половины топовых мюзиклов, которые вы знаете, Тима Райса. И с партиями известных российских артистов – Александра Суханова, Александра Казьмина, Анастасии Стоцкой, Анны Гученковой, Юлии Ивы, Галины Безрук, Дениса Дэмкива и многих других.