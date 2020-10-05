"Конкин ругался с Софией из-за квартиры": стало известно о конфликтах актера с дочкой

Гибель 32-летней дочери Владимира Конкина Софии до сих пор вызывает вопросы. Женщина захлебнулась в бассейне одного из московских фитнес-центров и скончалась в реанимации.

«Как такое могло случится с Соней, которая много лет профессионально занималась плаванием?!» – недоумевают ее знакомые. Тем более в бассейне, где глубина всего полтора метра… Сообщается, что в крови Софии обнаружили следы алкоголя и снотворного. Подозревают, что ее специально «накачали». Но кто и зачем? Главный подозреваемый – возлюбленный Михаил Серов, с кем Соня познакомилась незадолго до трагедии.

– Мы 35 лет общаемся с Володей Конкиным и – не поверите – я даже не знала, что у него есть дочь! – делится с Sobesednik.ru сотрудница Союза кинематографистов России. – Сейчас мне рассказывают, что у них были непростые отношения, вроде они делили какую-то квартиру, которая осталась после смерти жены Конкина. Алла умерла от онкологии. Володя по характеру человек сложный, не удивлюсь, если они конфликтовали с дочерью. Наверное, поэтому он нам ее не показывал и ничего о ней не рассказывал.

Уголовное дело возбуждено, следствие ведется, поэтому делать какие-то окончательные выводы еще рано. Есть лишь многочисленные вопросы. Почему не работала видеокамера фитнес-центра? Почему не сразу была оказана срочная медицинская помощь?..

После похорон дочери Владимир Конкин закрылся один в квартире, ни с кем не общается. «Он даже не встает. Всех друзей и родных попросил оставить его на время, хочет побыть один», – говорит друг артиста Алексей.