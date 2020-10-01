Монологи о шансоне. Часть 9: Александр Маршал

Герой очередной публикации из цикла «Монологи о шансоне» — Александр Маршал. Он своим примером доказал, что жизнь на сцене после рок-н-ролла есть, а шансон совсем не ограничивается тремя аккордами.

О хитах и колаборации с рэпперами

У меня больше нет гонки за хитами. В какой-то момент я понял, что всем понравиться невозможно. Но есть круг людей, которые ценят мои песни. И я думаю, что если мне нравится то, что я делаю, то найдутся еще люди, которым это понравится. Поэтому сейчас я стараюсь работать в свое удовольствие. И когда собирается 12-14 песен, их уже все знают, я объединяю их в альбом. А отдельно выпускать новые альбомы сейчас уже, мне кажется, смысла особого нет.

Мне интересно работать с молодыми, потому что они мыслят совсем не так, как мы. Но сам я нахожусь в другом жанре и другом возрасте, и совершенно не представляю, что происходит в молодежной среде сейчас. Поэтому, когда ко мне обратился T-Killah с предложением записать совместную песню, я позвонил своему сыну, который «в теме». Сын дал свое «добро», и мы записали «Я буду помнить». Как говорится, «трек зашел».

О Роберте Рождественском

Я снимался для проекта Кати Рождественской, где артисты перевоплощаются в исторических персонажей или героев знаменитых картин. В конце довольно трудного съемочного дня она подарила мне сборник стихов своего отца Роберта Рождественского, со словами, что будет здорово, если у меня получатся одна-две песни. Дома я открыл этот сборник на первой попавшейся странице и оторваться не смог уже до утра. Там было такое количество стихов, которые я от него не ожидал!

Я вообще не всегда сам понимаю, как получаются песни, а с альбомом «Интересное время» получилось так, что я брал в руки гитару, открывал сборник стихов Роберта Ивановича, и песни писались сами собой. Он же совсем небольшие стихи писал, по 12-16 строк, но в этих строках столько смысла и образов! И я очень хочу, чтобы Роберта Рождественского никогда не забыли – это один из величайших поэтов моей современности, я считаю.

О жанровом разнообразии

«Парк Горького» – это часть моей жизни, которую я не могу вычеркнуть. Это тот опыт, который мне до сих пор помогает в жизни. Конечно, сейчас мы с ребятами видимся редко, но по-прежнему считаем друг друга близкими людьми – мы столько вместе прошли! И когда встречаемся, нам всегда интересно.

От меня не очень-то ждали, что я буду петь в стиле шансон, и многие удивлялись, что я из рок-н-рола ушел в этот жанр. Но все отматывается к моей юности, к тем самым песням с простыми аккордами, которые мы исполняли на семиструнной гитаре… И вот я очень рад, что у меня есть возможность петь в разных стилях.

Когда я начинал сольную карьеру, мне предложили записать несколько песен на стихи Вячеслава Клименкова. И это были очень проникновенные стихи, которые просто невозможно было исполнять в каком-то другом стиле. Позже я стал писать свои собственные песни, большинство из них – о реальных историях и людях, о которых я или случайно узнал, или где-то прочитал, или мне рассказали друзья. А такие песни, как правило, не ложатся в роковую аранжировку им нужно простое сопровождение.

Радио Шансон открыло много артистов: и Григорий Лепс, и Стас Михайлов, и Елена Ваенга, и много кто еще – все они впервые зазвучали здесь, и далее широко шагнули в мир. Но у меня первая ассоциация с этой радиостанцией – Владимир Высоцкий и Булат Окуджава. Их песни очень простые по музыке, но их тексты, наполненны глубоким смыслом и образами. Они задали, конечно, нам очень высокую планку. Поэтому, мне кажется, всем исполнителям, которые звучат на «Радио Шансон», есть на кого равняться.