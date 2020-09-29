У 67-летнего Юрия Башмета выявили коронавирус, он проходит лечение

У знаменитого российского музыканта и дирижера Юрия Башмета подтвердилась коронавирусная инфекция.

«На данный момент Юрий Абрамович проходит лечение и чувствует себя хорошо, он с нетерпением ждет момента, когда снова сможет выйти на сцену и встретиться с любимой публикой», – цитирует ТАСС сообщение «Русского концертного агентства».

В январе Юрию Башмету исполнится 68 лет.

Отмечается, что вместо Башмета дирижировать на концертах Всероссийского юношеского симфонического оркестра, которые состоятся в ближайшее время в Петербурге, Казани и Москве, будет эквадорец Фредди Кадена.