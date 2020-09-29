Бывший спичрайтер Путина стала автором песен звезды "Трех аккордов"

Джахан Поллыева, песню которой «Опять метель» пела Пугачева, отметила уникальный талант Анастасии Спиридоновой.

Анастасию Спиридонову называют явлением в современном шоубизнесе. В этом смогли убедиться сотни зрителей, забившие в минувшие выходные уютный «Градский холл» до отказа. Сольный концерт Спиридоновой в Москве ждали несколько лет.

– Раньше я пела «фирму», – рассказала Настя. – Но после того, как приняла участие в шоу «Три аккорда», в моей голове все перевернулось. Я поняла, что, исполняя песни на английском языке, не затронешь струны души русского человека. Оказалось, что петь на русском гораздо приятнее. Спасибо проекту за новые ощущения.

В Москве Спиридонова представила двухчасовую программу, состоящую из песен, написанных специально для нее. Многие их них – «За любовь», «Посылала» – зрители пели с ней хором.

– Я очень счастливая артистка, – призналась Анастасия. – Мне повезло: на моем пути встречаются прекрасные авторы. Для любого артиста это большое счастье.

Несколько песен Спидоновой написала Джахан Поллыева, которая долгие годы была спичрайтером Бориса Ельцина, Дмитрия Медведева и Владимира Путина. На досуге женщина занимается созданием хитов для Аллы Пугачевой («Опять метель») и других звезд. Поднявшись на сцену, Джахан призналась: она потрясена мастерством Спиридоновой.

– У этой женщины уникальный талант, – улыбнулась Поллыева. – Талантливее ее я больше и не знаю. Я желаю ей беречь свои чувства, отдавая их в песнях. Тогда они будут расти. Я желаю тебе, Настя, чтобы ты была счастлива и спокойна. Лучше тебя такие песни вряд ли кто-то споет.

Сама Настя в этот вечер светилась от счастья. Быть может, из-за того, что в зале присутствовал ее супруг. Мужчина не сводил с любимой глаз.

– Когда встречаешь любимого человека, оказывается, что быть счастливой очень просто, – улыбнулась артистка. – Ты просто любишь и все. Самое сложное – это найти и дождаться. Я ждала почти 30 лет.

На концерте Спиридонова поразила зрителей не только великолепным голосом, но и роскошными нарядами. Их артистка меняла дважды. Зрители отметили: пандемия пошла Спиридоновой на пользу. За время карантина артистка похудела.

– Удивительное рядом, что называется, – улыбнулась Настя. – Все артисты сидели полгода дома, ничего не делали. Но начался сезон, и кушать стало просто некогда: концерты, съемки, репетиции… Плюс ко всему – нервы! Для меня сегодняшний концерт – это такая ответственность перед зрителем! В общем, я похудела на 5 кг.

Помимо собственных песен, Спиридонова исполнила и несколько произведений «со стороны». Например, знаменитый «Транзитный пассажир» Аллегровой. Кажется, так сильно, мощно и проникновенно, как это делает Настя, «Транзит» Ирина не пела даже в свои лучшие годы. Напомним, что сама Аллегрова сейчас переключилась на репертуар Маши Распутиной, выдав ее хит 20-летней давности «Осень» за собственную премьеру.

В конце Спиридонову трижды вызывали на бис. Фанаты устроили ей такие овации, что, казалось, стены концертного зала рухнут. Такого теплого приема, похоже, не ожидала и сама Настя, которая едва сдерживала себя от нахлынувших чувств, чтобы не расплакаться.

– Я хочу, чтобы все ушли сегодня здоровыми, и я в том числе, – улыбнулась Настя.