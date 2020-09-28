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"Не могла уехать из-за самочувствия": Светлана Алексиевич покинула Белоруссию

Культура и ТВ
15:47, 28 сентября 2020

"Не могла уехать из-за самочувствия": Светлана Алексиевич покинула Белоруссию

Член координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич выехала из Белоруссии и улетела в Германию.

Как пишет Tut.by со ссылкой на помощницу писательницы Татьяну Тюрину, Алексиевич уехала по личным и литературным делам.

«У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду», – рассказала Тюрина, подчеркнув, что отъезд Алексиевич не связан с уголовным делом против Координационного совета оппозиции. «Это нормальная ее жизнь, она просто долго не могла уехать из-за самочувствия», – пояснила помощница.

Отвечая на вопрос о том, когда писательница планирует вернуться домой, Тюрина отметила, что все зависит от того, как будут развиваться события в стране, и от самочувствия Алексиевич.

Теги: #Белоруссия

Рубрика: Культура и ТВ

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