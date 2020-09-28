Мои дети не спускали с меня глаз: Диана Арбенина рассказала о своей первой роли в кино

Диана Арбенина поделилась с Sobesednik.ru переживаниями по поводу своей дебютной роли в сериале «Гадалка».

На «Первом канале» стартовал показ второго сезона сериала «Гадалка». Главные роли в нем сыграли Екатерина Олькина и Михаил Пореченков. Но, кроме уже полюбившихся зрителям героев – девушки Люси, обладающей магическим даром, и майора уголовного розыска Потапова, – в новых сериях появятся и другие персонажи. Например, одним из сюрпризов нового сезона будет появление в кадре Дианы Арбениной. Она, кстати, впервые за всю свою карьеру снялась в кино. Какие чувства переполняли лидера группы «Ночные Снайперы» на съемочной площадке, выяснила наш корреспондент.

Диане Арбениной в «Гадалке» досталась роль Элины Байбаковой, подозреваемой в убийстве.

– Она – непростая и запутавшаяся, – говорит 46-летняя певица. – Я Элине симпатизирую, она во всех своих проявлениях настоящая женщина – энергичная, импульсивная. Более того – чемпионка по арбалетному спорту! Во время расследования, в котором она оказывается одной из главных подозреваемых, ее практически припирают к стенке, а вот расколется она или нет и как будет выпутываться из сложившейся ситуации, зрители увидят сами. Я благодарна продюсерам, предложившим мне сыграть именно эту роль: образ героини мне очень импонирует. А вот, скажем, саму гадалку я сыграть бы не смогла даже при всем желании...(Смеется.)

– Какая атмосфера царила на съемках?

– Все понимали, что я не профессиональная актриса и быть ею не пытаюсь, но при этом делаю все, что могу. Коллеги, думаю, меня уважают за песни, которые я пишу, и этого достаточно. Темп съемок я старалась поддерживать, ни в одном съемочном дне, что называется, не сгорела. Ведь в кино, в отличие от концерта или театра, сам процесс подготовки-перестановки-снова перестановки-дублей занимает так много времени и сил, что я преклоняюсь перед актерами, способными включаться и не перегорать за смену. Но мне максимально шли навстречу – и по организации, и, конечно, партнеры по съемкам выручали, прекрасно понимая, что я не на своей территории.

Екатерина Олькина и Диана Арбенина

В один из дней на съемочной площадке присутствовали дети Дианы – десятилетние двойняшки Артем и Марта. Наследники артистки сумели окунуться в киношную атмосферу.

– Мои дети с любопытством относятся к тому, что мама снялась в кино, – продолжает любимица публики. – Они понимают, что это совсем не просто, и обязательно посмотрят на мой актерский дебют на экране. А сами они попробовали себя в качестве актеров, репетируя в мюзикле «Поколение Маугли», который ставит Костя Хабенский (сама Диана Арбенина в этом мюзикле играет одну из главных ролей. – Авт.). Костя оказался очень серьезным наставником. Когда начались репетиции, я попросила его взять моих детей в массовку, хотела окружить их творческим социумом тех замечательных ребят-подростков, которые входят в творческие группы «Оперение». Они мне очень нравятся нереальной открытостью, талантом, интеллигентностью. Вот я и подумала, что Тёме и Марте будет интересно и полезно общение с такими творческими ребятами. А Костя мне на это сказал, что в этом спектакле нет массовки и все важны! И добавил: «Приводи на репетицию, может, что-то получится, посмотрим...» Весь прошлый год они провели на репетициях.

Кстати

Дебют Дианы Арбениной в кино не единственный подарок, который артистка подготовила для своих поклонников этой осенью. В начале ноября певица представит на суд публики свою новую книгу под названием «Снежный барс», куда вошли ее новейшие рассказы, не изданные ранее стихи и тексты песен, а также автобиографические эссе. По этому случаю певица готовит эксклюзивное мероприятие в «Гоголь-центре», где будет читать произведение из своих книг.

«Эта осень началась для меня крайне неожиданно. Происходит то, чего я никак не могла предположить. И уж тем более – мечтать», – поделилась своими эмоциями от грядущего события лидер группы «Ночные Снайперы» на своей страничке в соцсети.