"Каннибалы" Юлии Яковлевой: Закулисье балета = закулисье политики?

В свет вышли «Каннибалы» – роман Юлии Яковлевой о Большом театре и о том, что стоит за кулисами балета. Причем не столько интриги между балеринами, танцовщицами кордебалета и миманса (хотя и они, конечно, есть), как поначалу может прийти на ум – цепочка Яковлевой ведет до самого верха. По мнению автора, балет танцуют, чтобы показать государство; глава попечительского совета театра может то мигом слететь с политической авансцены, то стать премьер-министром; новая постановка способна прикрывать воровство и контрабанду реквизита от старой; а международное турне может использоваться, чтобы устроить свои внешнеполитические интересы. И читая «Каннибалов», в это трудно все это не поверить.

Яковлева просто умница – настолько, насколько это можно сказать, оценивая творчество не знакомого лично человека, но очень крутого профессионала. Читать ее – одно удовольствие; это было понятно уже только по любой книге из серии о следователе Зайцеве; но одно дело писать о прошлом, которое почти никто из нынешних читателей вживую не застал; другое – о том, что творится за бронированными стеклами, высокими заборами и мощными швейцарами. Последнее мы видим каждый в разной степени, но кажется, любой может подтвердить: все прочитанное – это точь-в-точь та правда, которую он наблюдал своими глазами; а то, что не видел – имеет уж слишком логичное смысловое продолжение виденного.

Однако куда труднее писать про то, что творится за темными очками, застывшими зрачками и морщинистым лбом; короче говоря, раскрывать глубоко скрытое нутро – и даже тут Яковлева ярко прописывает для каждого глубокий внутренний мир со всеми его триггерами: страхи, выгоды, давление, многоходовочки... Даже мат в уста героев вписан так органично и натурально, что грязи и ругани не чувствуешь вовсе. А уж как и откуда она взяла такое точное и детальное описание Большого театра, причем как декоративное, внешнее, так и его иерархии, расстановки и трений – только диву даешься!

Общее впечатление не портит ни то, что несколько сюжетных линий, начавшие раскручиваться вместе с завязкой сюжета, в дальнейшем как в воду канули; ни даже непонятная и, может, даже выспренная концовка – Яковлеву все равно надо читать и наслаждаться!