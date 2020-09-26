"Благосфера" покажет фильм о сопровождаемом проживании людей с инвалидностью

Союз охраны психического здоровья и центр «Благосфера» проведут показ неигрового фильма «Дом на воле» о жизни людях с психическими особенностями.

Под внимание режиссера Максима Якубсона попали люди с тяжелыми формами ментальной инвалидности, которым довелось попасть в дом совместного проживания в поселке Раздолье, а не в психоневрологический интернат.

От ПНИ совместное проживание отличается тем, что в таком доме люди имеют личное пространство, сами готовят себе завтрак, посещают магазин и распоряжаются личным временем. Правозащитники давно выступает за такой формат абилитации для людей с инвалидностью и критикуют потуги государства строить новые ПНИ.

Показ пройдет в Москве, в центре «Благосфера» по адресу 1-й Боткинский проезд 7с1. Начало в 19:00. После фильма состояится дискуссия с режиссерам и представителями НКО, занятыми проблемами людей с инвалидностью. Для участия в мероприятии необходимо заполнить заявку.

Вход в помещение центра исключительно с использованием средств индивидуальной защиты.