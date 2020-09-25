Планы на выходные: международный день йоги, гастрофестиваль и дискотека 90-х

Вот уже и октябрь не за горами. Близится зима, а значит надо успеть насладиться последними солнечными деньками на улице. Для этого мы предлагаем вам несколько вариантов:

Фестивали

В субботу, 26 сентября, байкеры подводят итог мотосезона. В 10.00 на проспекте Академика Сахарова пройдет мотопарад до основной точки мероприятия — Парка Горького. В 13.00 начнутся праздничные выступления пилотажной группы «Каскад», а за ним свое мастерство продемонстрирует группа быстрого раегирования «Пожарно-спасательный центр» г. Москвы. Зрителям предоставят возможность принять участие в тест-драйвах, посетить выставку мототехники и принять участие в розыгрыше призов, главным из которых станет мотоцикл.

Если мотогонки вам не по душе, то в качестве альтернативы можно посетить «Октоберфест по-русски» в парк-отеле «Орловский». Гостей ждут веселые старты, спортивные забеги, дартс, литробол и много-много пива. Веселую атмосферу поддержат несколько музыкальных коллективов и шоу светящихся барабанов, после которых всем пришедшим обещают устроить грандиозную вечеринку. Начнется мероприятия в 13.00.

26 и 27 сентября на ВДНХ будут отмечать Международный день туризма, который сейчас из-за ситуации с пандемией находится в незавидном положении. В павильоне «Космос» расскажут о космическом туризме и покажут фильм о путешествии на Венеру, на «Городской ферме» пройдут мастер-классы, экскурсии и квесты в рамках «Дней юного туриста и следопыта», в Павильоне Книги научат правильно фотографировать природу в путешествиях. Всех желающих также будут ждать бесплатные экскурсии по территории Выставки и Музею ВДНХ.

Для тех, кто хотел бы вкусно перекусить, в районе Патриарших проводят гастрономический фестиваль. В его рамках рестораны предлагают специальные сеты, посвященные тем фильмам, которые максимально близки им по духу. Так, в списках есть культовый сериал «Твин Пикс» Дэвида Линча, мелодрама Вуди Аллена «Вики Кристина Барселона», романтические «Римские каникулы» Уильяма Уайлера и многое другое. Цель фестиваля — напомнить жителям и гостям столицы, что район Патриарших — это не просто гастрономический класетр, но и место с особой атмосферой.

Здоровье

В воскресенье, 27 сентября, пройдет самый масштабный фестиваль России, приуроченный к Международному дню йоги. Откроется он массовым выполнением упражнения Сурья Намаскар, после чего заработают более 20 площадок с бесплатными занятиями по разным направлениям и лекциями о правильном питании, здоровом образе жизни и саморазвитии. Любители музыки смогут посетить выступления артистов разных направлений: этно, киртан, электро и танцевальные площадки с мастер-классами.

Музыка

Вечер субботы предлагаем вам скрасить на акустическом концерте в Кафедральном соборе Петра и Павла. Прощальный шедевр Моцарта «Реквием» представит Камерный оркестр «Инструментальная капелла».

А после классики можно сразу же пойти на большую дискотеку 90-х. «Тату», «Блестящие», «Андрей Губин», «Дискотека авария» и много-много отличной музыки из прошлого.