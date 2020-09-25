Лёва "Би-2" объяснил перенос концерта в Беларуси угрозой со стороны властей

Егор Бортник, более известный как Лёва «Би-2» объяснил, что концерт в Беларуси пришлось перенести на июнь 2021 года в первую очередь из-за угрозы со стороны руководства страны, которое в последнее время неадекватно реагирует на массовые мероприятия. Он уверен, что Александр Лукашенко должен покинуть пост главы государства.

«Мы с Шуриком родом из Белоруссии: я из Минска, он из Бобруйска. Для нас, конечно, все, что сейчас происходит в Белоруссии, — личная трагедия. Думаю, Лукашенко должен уйти. Я никогда не был его сторонником, но здесь уже ситуация из ряда вон. Надеюсь, вскоре она разрешится. Просто пришло время, назад пути нет», — объясняет он в интервью газете «Труд», добавляя, что не признает результаты выборов президента, так как считает их «сфальсифицированными».

Концерт «Би-2» изначально должен был пройти в Беларуси в июне 2020 года, но позднее в связи с пандемией коронавируса он был перенесен на сентябрь, несмотря на то, что в Республике не было формальных ограничений на массовые мероприятия. Теперь выступление откладывается «из соображений безопасности», объясняет Бортник. «Угроза исходит уже больше не от коронавируса, а от власти», — объясняет он, обращая внимание на то, что мероприятия с большим количеством людей «могут вызвать ее [власти] непредсказуемую и неадекватную реакцию». Он также отметил, что о переносе концерта просили и многие зрители.