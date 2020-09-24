"Иисус Христос – суперзвезда" в Москве

26 и 27 сентября в Концертном зале «Измайлово» состоятся спектакли «Иисус Христос — суперзвезда» в постановке санкт-петербургского театра «Рок-опера». В этом году величайший мюзикл, написанный в 1970-м для постановки на Бродвее, отмечает 50-летний юбилей.



30 лет назад именно театр «Рок-опера» стал первым театром в России, получившим лицензию на показ знаменитого спектакля, и это было тогда настоящей сенсацией. Всего же за полвека история о последних семи днях жизни Иисуса из Назарета попала на киноэкраны и театральные подмостки более 20 стран мира.



«Эта рок-опера — величайший музыкальный и драматический материал. Такое пишется раз в вечность. Вне религиозных контекстов этот спектакль о любви и сострадании, что не потеряет актуальности никогда», — говорит Ярослав Баярунас, солист театра и идейный вдохновитель показов, исполняющий в разных составах роли как Иисуса Христа, так и Иуды.

Он также стал в 2019 году организатором важнейшего проекта по технической модернизации спектакля — «Иисус Христос — суперзвезда. UPGRADE». На средства, собранные с помощью краудфандинга, была перезаписана фонограмма в современном звучании, обновлены костюмы, сценографию и режиссерское решение спектакля подчеркнул высокотехнологичный свет. С помощью световых эффектов воспроизводятся даже небеса, обрушивающиеся на распявшую Христа толпу в финале.



