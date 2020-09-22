Неизвестную пленку с кинолетописью съемок "Андрея Рублева" выставят на торги

В Москве выставят на торги неизвестную пленку-кинолетопись со съемок фильма Андрея Тарковского «Андрей Рублев».

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аукционного дома «12-й стул».

По данным пресс-службы, пленка ранее не демонстрировалась публично.

Сообщается, что в кинолетописи запечатлены все участники съемочного процесса. «Режиссер Андрей Тарковский и поэт Николай Глазков (который сыграл «летуна Егорку») катаются на лодочке на озере, Тарковский ездит на лошади. На пленке появляются актеры фильма Анатолий Солоницын, Михаил Кононов, Иван Лапиков, Юрий Назаров, Болот Бейшеналиев, директор фильма (и исполнительница роли матери Иисуса) Тамара Огородникова и даже оператор Вадим Юсов», — добавили в пресс-службе.

Лот состовляют три бобины хронометражем 33 минуты 04 секунды. Аукционный дом отметил особенность пленки, которая не позволяет отпечатать с нее копии для показа. Данная кинолетопись снималась весной-летом 1965 года и весной 1966 года во Владимире, вблизи церкви Покрова-на-Нерли, а затем в Изборске под Псковом.

На отдельных кадрах фильма можно увидеть подготовку к ключевым эпизодам фильма, в том числе сцену полета на воздушном шаре, которая станет прологом фильма, разговор Андрея Рублева и Феофана Грека (новелла «Страсти по Андрею»), нападение татар на Владимир (новелла «Набег»), сцена перед поднятием колокола (новелла «Колокол»).