В Мадриде владельцы недорогих билетов сорвали представление в оперном театре

Скандалом закончилось представление в мадридском оперном театре Teatro Real, который на минувшем уикенде начал новый сезон. Об этом пишет el Periodico.

Взбунтовались владельцы недорогих билетов. Они обнаружили, что в их посадочной зоне не соблюдены меры безопасной дистанции в условии пандемии коронавируса. В это же время на местах, где сидели зрители, отдавшие за билеты гораздо больше денег, рассадка велась на безопасном расстоянии.

Во время мероприятия граждане начали хлопать и кричать «Прекращай». После того как между зрителями произошла потасовка, руководство Teatro Real предложило всем несогласным вернуть в кассу театра билеты с компенсацией полной суммы.

Протестующих этот вариант не устроил, и они дважды срывали начинающееся представление. В итоге концерт было решено отменить.

На место события из-за потасовки прибыла полиция. В руководстве театра утверждают, что все необходимые санитарные меры были ими соблюдены, а на концерт было продано менее половины билетов.