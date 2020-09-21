Тимур Бекмамбетов возглавит жюри ММКФ, перенесенного на октябрь из-за COVID-19

Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов станет председателем жюри Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Об этом со ссылкой на директора по связям с общественностью ММКФ Петра Шепотинника сообщает ТАСС.

В состав жюри вошли актриса Марина Александрова, британский кинокритик Брайан Вайнер, румыно-швейцарский продюсер и режиссер Александр Йорданеску, а также египетский писатель Махмуд Солиман.

Работы из программы короткого метра ММКФ будут оценивать продюсер Марина Жигалова, режиссер Елена Хазанова и режиссер Гай Дэвис.

42-й ММКФ, который должен был состояться в апреле и был перенесен из-за коронавируса на осень, будет проходить с 1 по 8 октября. На открытии фестиваля будет показан дебютный фильм Михаила Локшина «Серебряные коньки».