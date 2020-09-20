Макаревич и Кортнев споют в поддержку свободной Беларуси 28 сентября

28 сентября в клубе Live Stars московские музыканты выступят в поддержку народа Беларуси. Мы хотим, чтобы слово «Россия» у братского народа ассоциировалось не с ангажированными журналистами и силовиками, готовыми наводить «порядок» на улицах Минска, а с солидарностью, музыкой и свободой.

Тысячи людей в соседней, близкой нам по духу стране брошены за решетку, подверглись насилию, потеряли работу — за мирный протест. Среди них — люди культуры, музыканты, поэты, художники, режиссеры, наши братья по ремеслу. Мы не хотим, чтобы так было в Беларуси, не хотим, чтобы так было в России. Мы с вами плечом к плечу!

В концерте примут участие: Андрей Макаревич, Алексей Кортнев, Дмитрий Спирин («Тараканы!»), Ромарио, группы «Яуза», «Рабфак», «Аркадий Коц», поэт Леонид Каганов и другие артисты. Ведет концерт Татьяна Фельгенгауэр.

Будет организована онлайн-трансляция через несколько популярных Youtube-каналов. Все средства от продажи билетов будут направлены в фонд Belarus Solidarity Foundation и пойдут на финансовую помощь семьям репрессированных