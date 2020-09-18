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Звезды мировой сцены на фестивале "Лето. Музыка. Музей" в Истре

Культура и ТВ
17:02, 18 сентября 2020

Звезды мировой сцены на фестивале "Лето. Музыка. Музей" в Истре

С 23 по 27 сентября в подмосковной Истре пройдет музыкальный open-air фестиваль «Лето. Музыка. Музей» с участием звезд мировой классической сцены. И хотя из-за пандемии его пришлось перенеси на осень, но идея, место проведения и название остались прежними. Изменился масштаб и формат: к концертам на открытой площадке в Атриуме добавились выступления в залах музея, к симфоническим добавились камерные.

Вот уже третий год подряд Московская областная филармония проводит фестиваль вместе с музеем «Новый Иерусалим. Рассказывает художественный руководитель филармонии, композитор Максим Дунаевский: «Каждый из наших вечерних open-air концертов будет представлять собой единое и многогранное аудиовизуальное произведение, в котором блестящее живое исполнение сольется с бессмертной классикой, живописью, скульптурой, архитектурой. Это будет настоящее путешествие, в котором можно будет отправиться в прошлое, подняться над землей на высоту птичьего полета и заглянуть в музейные фонды, чтобы увидеть то, что еще никогда не представлялось на выставках. Всё это — в канве гениальной музыки».

Особая гордость фестиваля — состав участников. Дирижеры и солисты Максим Венгеров и Дмитрий Синьковский (скрипка), известные пианисты Николай Луганский, Юрий Фаворин, Андрей Гугнин, Полина Осетинская, скрипачи Никита Борисоглебский и Леонид Железный, виолончелист Борис Андрианов, артистки Молодежной оперной программы Большого театра Виктория Каркачева и Эльмира Караханова и многие другие — исполнители мирового уровня выступят в Истре! Уже второй год в проекте принимает участие Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова. В этом сезоне участниками проекта станут и другие прославленные коллективы: Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» и Московский камерный оркестр «Musica Viva».

Программы концертов, а их будет восемь — на любой вкус. Здесь и очень известные сочинения, и музыкальные редкости (Мессиан, Вайнберг). Разные эпохи, темы и направления в искусстве: от эпохи барокко (Вивальди) к русской классике (Глинка, Бортнянский), неоклассике (Респиги, Стравинский) и другим сочинениям XX века (Прокофьев, Шостакович, Мессиан, Вайнберг). Вновь в программе фестиваля музыка Малера — на заключительном концерте будет исполнена Симфония №4.

В этом году музыкальный форум совпал с празднованием 100-летия музея «Новый Иерусалим». В день открытия фестиваля в музее откроется большая выставка «Возвращение в усадьбу». Музейные экспонаты, архитектура и парковая часть — всё это на фестивале объединено с музыкой. Концерты пройдут в круглом уличном музейном атриуме и будут сопровождаться видеопроекциями.

Рубрика: Культура и ТВ

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