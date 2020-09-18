В Алабаме на 78-м году жизни скончался автор романа "Форрест Гамп"

Американский романист Уинстон Грум, написавший «Форреста Гампа», скончался в США в возрасте 77 лет.

Об этом сообщила в Facebook мэр города Фэрхоп (штат Алабама) Кэрин Уилсон, передает РБК. Писателю было 77 лет.

«С глубокой печалью я разделяю кончину нашего дорогого друга Уинстона Грума. Город Фэрхоуп сегодня потерял знакового автора», – говорится в сообщении.

Причина смерти Грума пока не называется.

Роман «Форрест Гамп» был написан в 1986 году, а в 1994-м на экраны вышел одноименный фильм Роберта Земекиса, получивший шесть «Оскаров». В 1995 году было опубликовано продолжение романа под названием «Гамп и компания».

Уинстон Грум также занимался жанром исторической и документальной литературы, в частности, его интересовала тема Гражданской войны в США. Книга «Беседы с врагом», посвященная Вьетнаму, была финалистом Пулитцеровской премии в жанре научной литературы 1984 года.