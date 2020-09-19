"Кобзон спас мою маму от смерти": Глызин откровенно рассказал о семейной трагедии

Валерий Соловей // Фото: стоп-кадр YouTube

Валерий Соловей заявил о появлении неожиданной для Кремля альтернативы Путину
Фото: Global Look Press

"Народ вас презирает": Жириновский разнес депутатов Госдумы
Фото в статье: кадры из фильма "Думаю, как все закончить" / YouTube

"Думаю, как все закончить": новая сюрреалистическая головоломка от Чарли Кауфмана
Фото: Depositphotos

"Коронавирус может устроить не одну волну": вирусолог Анатолий Альтштейн озвучил мрачный прогноз по COVID-19 
В центре внимания
Акция Валерия Соловья "День перемен" в Москве: трансляция
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Долин о "Дорогих товарищах": Кончаловский снял самый жгуче современный фильм года

Новости дня

19 сентября, суббота

[13:58]В питерской квартире, забитой под потолок мусором, нашли тела двух пенсионеров
[13:12]Инфекционист: в России будет подъем заболеваемости, а не вторая волна ковида
[12:12]МИД России осудил Запад за вмешательство в дела Беларуси
[11:32]В Екатеринбурге задержали "минировавшего" религиозные учреждения
[10:49]В России выявлено 6 065 новых случаев заражения коронавирусом. В Москве – 825
[10:01]Нападение на "Гражданское общество" и вторая волна ковида. Новости к утру 19 сентября

18 сентября, пятница

[22:01]Генпрокуратура запросила у Франции и Швеции данные о токсикологии Навального
[21:25]РФ возобновляет авиасообщение с Баларусью, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей
[21:02]В питерском бассейне 8 детей отравились парами хлора, пятеро госпитализированы
[20:37]Росстат: За II квартал стало на 1,3 млн больше живущих менее чем на 11 468 рублей
[20:01]США и ЕС объявят о санкциях на следующей неделе. Беларусь грозится ответить
[19:40]Герой фильма "Отель Руанда" объяснил свой арест обманом
[18:51]Суд счел законным отказ ФСБ подозреваемому посетить похороны трехлетнего сына
[18:11]Защитник Ефремова Эльман Пашаев вновь лишился адвокатского статуса
[18:05]Главы дипмиссий стран ЕС в Беларуси будут носить список политзеков на все встречи
[17:44]Из-за мер по сдерживанию коронавируса Трамп стал менее популярен, чем Путин
[17:33]Богатейшим чиновником стал депутат облдумы из крабовой фирмы из истории с Собчак
[17:13]Незарегистрированному кандидату в президенты Татарстана не дали провести митинг
[16:47]Хафтар разрешил возобновить добычу нефти на подконтрольной ему территории
[16:33]Оскар Кучера ушел с НТВ, чтобы "с лёгкостью смотреть в глаза людям"
[16:26]Ликсутов анонсировал "Народный каршеринг". Собянин говорил о нем ещё 2 года назад
[16:13]Гринпис: Нормы СанПиНа должны дозволять покупку в собственную тару
[16:03]Стоимость квартиры префекта ЗАО Москвы на Воробьевых горах оценили в 135 млн
[15:27]Директору "Открытой России" назначили 10 суток ареста за призывы на митинг
[15:07]В Ростовской области потратят 500 тысяч, чтобы понять, что люди думают о коррупции
[15:02]Израиль вновь ввел карантин из-за COVID-19, акции протеста разрешены
[15:01]Фургал во время суда выразил недовольство закрытым процессом
[14:38]Призыв дать объяснения по отравлению Навального "до сих пор актуален" – Берлин
[14:14]Убийцу двух девочек из Рыбинска нашли в траве у дачных коттеджей
[14:11]В Красноярске арестовали директора наркоклиники, где при пожаре погибли четверо
[13:59]В ООН боятся "железного занавеса" в Европе, хотя закрытие границ пока фейк
[12:59]Киркорову предложили выступать на корпоративах ОМОНа после песни с цитатой Лукашенко
[12:47]Правительство утвердило четыре критерия по "дальневосточному гектару"
[12:14]В 2021-2023 годах сократится бюджет для лечения 14 высокозатратных заболеваний
[11:38]В Москве с начала этого года при ДТП с велосипедами погибли четыре человека
[11:00]Сайты с рекламой препаратов от ковида будут блокировать по указке Росздравнадзора
[10:49]Володин призывает выяснить роль иностранных спецслужб в истории с Навальным
[10:05]Ветеринары назвали хорьков идеальным вариантом для любителей активных питомцев
[09:47]Табачная индустрия предупреждает о росте нелегальной торговли до 29%
[09:18]В Москве из-за непогоды повреждено более 40 машин, повалено свыше 100 деревьев

Фото: depositphotos
Кинорецепт: "Осенний марафон" за картошечкой с грибочками
Фото: depositphotos
Рецепт: что делать с урожаем кабачков
Фото: depositphotos
Уютный креатив: баклажаны, фаршированные куриной грудкой и болгарским перцем
Фото: depositphotos
Рецепт. Осторожно – персики на гриле!
Aleksandr Schemlyaev/Russian Look
Как собрать ребенка в школу по адекватной цене? Эксперты дают советы по экономии
Фото в статье: depositphotos
Паста без границ: топ-3 рецепта из жизнерадостной Италии
Фото в статье: depositphotos
Пшенка с красной икрой и карпаччо с клубникой: топ неожиданных вариантов известных блюд
Фото: Global Look Press
Сухой закон в Кургане и шпионские страсти в Барнауле: что обсуждали в Сети
Фото: Global Look Press
Метро в Нижнем Новгороде и хамство в ярославском отеле: что обсуждали в Сети
Владимир Машков, Сергей Женовач, Виктор Рыжаков и Александра Захарова // Фото: Global Look Press
Гонорары Машкова и "заказ" на Захарову: топ-4 театральных скандалов на фоне пандемии
sobesednik logo

"Кобзон спас мою маму от смерти": Глызин откровенно рассказал о семейной трагедии

Культура и ТВ
13:02, 19 сентября 2020

"Кобзон спас мою маму от смерти": Глызин откровенно рассказал о семейной трагедии
Global Look Press
Global Look Press

Певец Алексей Глызин со слезами на глазах вспомнил тяжелый эпизод своей жизни.

В Москве с размахом прошла презентация песни и клипа памяти Иосифа Кобзона «Мы голос твой храним в сердцах». Автору проекта – продюсеру Тарону Погосяну – удалось почти невозможное: собрать на съемках ведущих звезд эстрады. В клипе появятся Николай Басков, Валерия, Наташа Королева, Лариса Долина, Дмитрий Харатьян, Слава и еще добрый десяток знаменитостей.

Алексей Глызин в записи песни не участвовал. Но на презентации появился. Не почтить память Кобзона он не мог. Так как именно Иосиф Давыдович в свое время помог ему избежать семейной трагедии. Об этом эпизоде Глызин до сих пор вспоминает с содроганием.

– Иосиф очень помог моей маме, – едва сдерживая слезы, признался Алексей. – Я никогда об этом эпизоде не рассказывал. Но сегодня решил это сделать.

Когда у мамы случился инсульт, я первым делом позвонил Кобзону. Он тут же связался с академиком Коноваловым, и маме оказали всю необходимую помощь, в которой она нуждалась.

Все было сделано на высшем уровне. И за это я Иосифу Давыдовичу всегда буду благодарен.

Вдова Кобзона Нелли, присутствовавшая на презентации, призналась: Иосиф Давыдович при жизни помогал всем – и звездным коллегам, и простым людям.

– Фантастический был человек, мне очень его не хватает, – сказала Нелли.

Лариса Долина до начала презентации о чем-то долго разговаривала с Нонной Гришаевой. Роликом певица осталась довольна.

– Спасибо за то, что поддерживаете память великого человека, – поблагодарила авторов идеи Лариса Александровна.

Теги: #Знаменитости #Долина #Кобзон #Глызин #новости звезд

Рубрика: Культура и ТВ

Поделитесь статьей:

Global Look Press

Культура и ТВ

"Кобзон спас мою маму от смерти": Глызин откровенно рассказал о семейной трагедии
Фото: ТАСС

Культура и ТВ

Людмила Гурченко: "Нагиев, вы дурак!"
Кадры в статье: фильм «Мимино»

Культура и ТВ

Чача для Бубы: на съемках "Мимино" Кикабидзе устал выпивать и разыграл Фрунзика Мкртчяна
Политика
"Во всем виноваты поляки": герой РФ Толбоев грозит войной из-за смерти Качиньского
Александр Кынев: Савченко правил как автократ. Но автократ просвещенный
Жена Николая Платошкина: Муж сказал, что его хотят уничтожить
Политолог рассказал, зачем Россия выделила Беларуси полтора миллиарда долларов
Общество
"Навальный скоро окрепнет и добьется успеха": экстрасенс о будущем политика
В погоне за пособием: какие трудности ожидают безработных при оформлении выплат
"Ефремов там будет счастлив": названа колония с лучшими условиями для актера
"Власть лезет в уже пустой карман": глава сигарного союза о подорожании сигарет
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

«Сколково» построили не зря. В скором времени там будет испытано очередное чудо высоких технологий – носки без запаха. Ну, то есть не просто чистые, а те, которые вообще не пахнут, даже после активного использования. Жертвовать собой, точнее, испытывать носки предстоит десантникам из знаменитого Рязанского училища ВДВ

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Самое обидное, что оскаровские реформаторы смахивают своей прямотой на большевиков и их логику. Рабочих и крестьян много веков унижали, поэтому пропаганда стала их выносить на первые полосы советских газет, чтобы всех затошнило. У многих до сих пор осталась иллюзия, что доведенный до абсурда формализм способен компенсировать царившую некогда несправедливость

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Понятно, что школьные расстрелы всегда были проблемой Штатов, где оружие в свободной продаже; если это добралось до нас, дело плохо, но это в конце концов индивидуальный террор, мало ли сумасшедших или затравленных! А вот если это, как нам сообщили, организованная группа, да еще идейная, да еще вооруженная, – чем тогда наше время лучше проклятых девяностых?

Культура и ТВ
"Кобзон спас мою маму от смерти": Глызин откровенно рассказал о семейной трагедии
Людмила Гурченко: "Нагиев, вы дурак!"
Чача для Бубы: на съемках "Мимино" Кикабидзе устал выпивать и разыграл Фрунзика Мкртчяна
"Давайте сожжем Роулинг": Драгунский о скандале вокруг убийцы в женском платье
Шоу-бизнес
"Это был ад!": подруга Легкоступовой заявила о жестоком избиении певицы перед смертью
"На Диму Билана навели порчу": подруга предупредила певца о серьезной опасности
Эвелина Блёданс: Быть честной нынче немодно
"Моя дочь умерла!": отец Жанны Фриске возмущен ее "воскрешением" в клипе белорусов

Здоровье
Страшные сны говорят о риске болезней сердца
Коронавирус может вызвать снижение продолжительности жизни в мире
Загрязнения воздуха приближают опасность развития аритмии
Очки дают дополнительную защиту от COVID-19
Туризм
С 1 октября авиакомпании взвинтят цены на провоз багажа
Улетное настроение: россиянам разрешили отдыхать в Египте, ОАЭ и на Мальдивах
"Закроют Турцию, откроют Египет": туроператоры остановили продажи горящих туров в Анталью
Геленджик на грани забастовки: вода в городе подаётся всего на 1-2 часа в день
Авто
С 24 августа ОСАГО подорожает: учтут детей, кредиты и даже цвет авто
Адвокат объяснил, что делать, если вас штрафуют за багажник на крыше
Лидер Движения автомобилистов выступил за отмену ОСАГО из-за мизерных выплат
"Зоны регулируемой стоянки" в Москве – ещё один капкан и разводка автовладельцев
Недвижимость
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Академик: "Налоговыми вычетами на недвижимость могут воспользоваться не все"
Топ-5 ошибок, которые совершают продавцы квартир
Свежий номер
фото: depositphotos
Из двухсот открылись трое: кто и как создавал "Новичок" – самый обсуждаемый яд в мире
Фото: коллаж Sobesednik.ru
Наследники вертолетных денег Сердюкова: откуда миллионы у управленцев убыточной ОАК?
Фото: Global Look Press
Глеб Павловский: Белорусская нация – то, чего нет в России. Люди, решающие судьбу страны
Фото: скриншот Youtube
Покинувший Совфед "честный сенатор" Мархаев: Я продолжу бороться
Победившая в Томске глава штаба Навального: Мы вынесли ЕР и будем влиять на бюджет

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Евгений Цыганов // фото: Global Look Press
Евгений Цыганов:
Если уж требуют сердца перемен, то, значит, пришло им время
Фото в статье: кадры из фильма "Стрельцов" (YouTube), соцсети
Александр Петров:
Я и не мог мечтать когда-нибудь сыграть Стрельцова в кино
Фото в статье: Илья Золкин
"Написала на груди "Автограф здесь!":
жена Макаревича рассказала о его соблазнении
Андрей Ильин // фото: Global Look Press
Андрей Ильин о пенсионной реформе:
"Приятно, что мне продлили молодость"
Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Франклин Рузвельт и генсек СССР Иосиф Сталин на Ялтинской конференции. 1945 год
Андрей Житинкин о последней роли Клюева:
Для Рузвельта Борису даже грима не нужно
Фото: скриншот с YouTube
Сторонники Лукашенко "оживили" Жанну Фриске, сняв ее двойника Жанет
Фото: скриншот Youtube
"Плевать, что ты артист!": звезде "Кривого зеркала" угрожают коллекторы
Фото: скриншот Youtube
"Готов был раздеться догола!": Джигурда объяснил, зачем обнажился перед Кудрявцевой
Анна Седокова // Global Look Press; фото в статье: Instagram
"Хочется ныть": Анне Седоковой после громкого предательства потребовалась помощь психолога
Фото: скриншот Youtube
"Сосут деньги из бабок": жену Гогена Солнцева обманом втянули в секту
Фото Владимира Калинина
Монологи о шансоне. Часть 8: Евгений Григорьев: Евгений Григорьев
Фото в статье: Instagram
Вандалам море по колено
Дмитрий Мазепин / фото: скриншот Youtube
Кто в президенты крайний? Белоруссию может возглавить скандальный олигарх из России
Фото: ukvz.ru
Беспилотные трамваи – это не фантастика. Это "Усть-Катавский вагоностроительный завод"!
Фото предоставлено продюсерским центром Алроза
Монологи о шансоне. Часть 7: Александр Розенбаум
^