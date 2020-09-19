"Кобзон спас мою маму от смерти": Глызин откровенно рассказал о семейной трагедии

Певец Алексей Глызин со слезами на глазах вспомнил тяжелый эпизод своей жизни.

В Москве с размахом прошла презентация песни и клипа памяти Иосифа Кобзона «Мы голос твой храним в сердцах». Автору проекта – продюсеру Тарону Погосяну – удалось почти невозможное: собрать на съемках ведущих звезд эстрады. В клипе появятся Николай Басков, Валерия, Наташа Королева, Лариса Долина, Дмитрий Харатьян, Слава и еще добрый десяток знаменитостей.

Алексей Глызин в записи песни не участвовал. Но на презентации появился. Не почтить память Кобзона он не мог. Так как именно Иосиф Давыдович в свое время помог ему избежать семейной трагедии. Об этом эпизоде Глызин до сих пор вспоминает с содроганием.

– Иосиф очень помог моей маме, – едва сдерживая слезы, признался Алексей. – Я никогда об этом эпизоде не рассказывал. Но сегодня решил это сделать.

Когда у мамы случился инсульт, я первым делом позвонил Кобзону. Он тут же связался с академиком Коноваловым, и маме оказали всю необходимую помощь, в которой она нуждалась.

Все было сделано на высшем уровне. И за это я Иосифу Давыдовичу всегда буду благодарен.

Вдова Кобзона Нелли, присутствовавшая на презентации, призналась: Иосиф Давыдович при жизни помогал всем – и звездным коллегам, и простым людям.

– Фантастический был человек, мне очень его не хватает, – сказала Нелли.

Лариса Долина до начала презентации о чем-то долго разговаривала с Нонной Гришаевой. Роликом певица осталась довольна.

– Спасибо за то, что поддерживаете память великого человека, – поблагодарила авторов идеи Лариса Александровна.