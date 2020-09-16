Мерзликин и Скляр заявили, что не просили Путина вернуть цензуру в кино

Sobesednik.ru обнаружил, что часть подписей кинозвезд под скандальным письмом к президенту может оказаться поддельной.

На днях участники кинофорума «Золотой витязь» написали очередное обращение Владимиру Путину и Михаилу Мишустину. О том, что российскому кинематографу нужна реформа, что «действующий сегодня принцип вседозволенности и безответственности в вопросах качества произведений и распределения государственных средств порочен».

Участники форума считают, что в последние 30 лет наше кино и телевидение деградируют, способствуя разрушению духовных ценностей народа. Мало того, все это подталкивает молодежь к переворотам.

Обозначив исходные позиции, «Золотой витязь» во главе с Николаем Бурляевым призывает президента и премьера признать, что кино и рынок – понятия несовместимые, что коммерческий подход к кино недопустим, и призывают ввести серьезную цензуру, госзаказ, квотировать прокат американских фильмов. А также сделать бюджет Минкультуры таким же, как у Минобороны. И тогда наш кинематограф станет качественным, народ будет просветлен, а государство не погибнет. За ориентир предлагается взять советский кинематограф.

Вот вкратце содержание довольно объемистой петиции, под которой стоят фамилии Бурляева, Соломина, Михайлова, Ножкина, Василия и Аристарха Ливановых, Никоненко, Кириенко, Гостюхина, Мережко, Николая Лебедева, Пашутина, Натальи Бондарчук, Ольги Будиной, Анны Большовой, Мерзликина, Скляра и других актёров и режиссёров.

С чём-то в этом обращении можно соглашаться, с чём-то спорить, но факт тот, что такие воззвания «Золотой витязь» клонирует практически ежегодно. И похоже, не все, кто их «подписывает», вообще в курсе, что там стоят их фамилии.

Sobesednik.ru позвонил тем подписантам, чья карьера в кино не осталась в советском прошлом, а движется именно сейчас, чтобы узнать, действительно ли они согласны на госзаказы и цензуру. Но к нашему удивлению, ни Андрей Мерзликин, ни Игорь Скляр даже не поняли, о чем речь.

— Я понятия не имею, о каком обращении вы говорите, я ничего не подписывал, — сказал Андрей Мерзликин. И после всяких уточнений добавил, что впервые слышит об этом обращении.

То же самое нам сказал Игорь Скляр. Да и Анна Большова уклонилась от ответа: мол, это сложный вопрос, подписывала ли и что именно.

Игорь Скляр

Виктор Мережко, напротив, подошёл конкретно: «А там стоит моя фамилия? Да? Ну если стоит, значит, я согласен». Но, как оказалось, согласен Виктор Иванович с Николаем Петровичем Бурляевым не во всем. Цензура, по мнению Мережко, нужна, но без рынка и конкуренции кинематограф развиваться не сможет.

Николая Бурляева наши вопросы о странности с подписями не смутили:

— Николай Петрович, как так-то? Почему под вашим обращением стоят фамилии людей, которые о нем и не слышали, пока мы их не спросили?

— Понятно. Я задам этот вопрос своим помощникам.

Николай Бурляев

— А почему ваше нынешнее обращение – точная копия обращения годичной давности?

— Потому что мы не отступаем от наших мыслей и желаний. И мы 15 лет говорили и посылали нашему президенту итоги наших конференций, продвигали его к пониманию того, что нужно вводить стратегию государственной культурной политики.

— Вы говорите о деградации кино. А кто же всё-таки виноват, что она происходит?

— Виновато руководство государства, которое после перестройки допустило погружение нашей культуры в поток вседозволенности, без разбору снабжая их деньгами.

Нельзя отдавать в частные руки ни атомную бомбу, ни экран, – считает Бурляев. – И то, и другое — оружие.

— Владимир Путин у власти уже 20 лет, и из вашего обращения следует, что при нем и произошла деградация кино. Но вы 15 лет публикуете одни и те же обращения к нему. Вы думаете, реформа будет?

— Это никогда не поздно. Путин у власти 20 лет, но только 6 лет тому назад он прислушался к «Золотому витязю» и Патриаршему совету по культуре и подписал указ об основах государственной культурной политики. Теперь надо вывести культуру из сферы рынка, и это должен сделать президент, поняв, что культура и рынок — несовместимые вещи.