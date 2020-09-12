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"Влюбился в Танечку сразу!": Иван Краско впервые рассказал о романе с Дорониной

Культура и ТВ
13:48, 12 сентября 2020

"Влюбился в Танечку сразу!": Иван Краско впервые рассказал о романе с Дорониной
Татьяна Доронина // АГН «Москва»; фото в статье: личный архив Ивана Краско
Татьяна Доронина // АГН «Москва»; фото в статье: личный архив Ивана Краско

Олег Басилашвили, который был мужем актрисы, знал о нежном отношении актера к его супруге.

12 сентября Татьяна Доронина празднует очередной день рождения. Иван Краско, как и многие актёры, переживает за судьбу великой актрисы, которую бесцеремонно отстранили от должности худрука и отлучили от сцены созданного ею МХАТ имени Горького.

Иван Краско

– Иван Иванович, вы служили с Татьяной Дорониной в БДТ. Расскажите, пожалуйста, как это было.

– В БДТ я прежде всего увидел её в спектакле «Варвары» в роли Надежды Монаховой и обалде-е-ел! Я влюбился в Доронину сразу. Партнёром её в этой постановке был сам Павел  Луспекаев! Как же им аплодировали! После спектакля я пришёл к ней в гримерку. «Спасибо вам за Монахову», – сказал я и трепетно, дрожащим руками вручил ей розу. «Ой, спасибо», – поблагодарила меня Танечка, радостно улыбнувшись. Мы сдружились.

Дебютную роль в БДТ мне предложили в «Старшей сестре» по пьесе Александра Моисеевича Володина, где я сыграл жениха Володю. Мне никакого труда не стоило играть этого Володю, который по уши влюблён в Надю Рязаеву, Танечка её играла. Господи… Блистательно! Неповторимые минуты! Мы встретились на репетиции и даже сразу обнялись. 

Знаешь, что меня удивило? Прошло много лет. Танечка  приехала на какой-то юбилей к нам в Петербург в Дом актёра. Она сидела в кресле. Я подмигнул присутствующим, чтобы они молчали, подошёл к ней и сказал тихо: «Надя...» «Ванька!» – подскочила она и закричала так  радостно, так искренне! Разговорились. Она тоже помнит все наши спектакли и репетиции.

– Как вы в жизни общались с Дорониной?

– Я мог сидеть и смотреть на неё часами. Это была настоящая влюблённость. Все в театре знали, что я неровно к ней дышу. Но у неё был муж Олег Басилашвили.

«Слушай, Ванька, беги отсюда скорее. Бася (так в театре называли Олега Басилашвили) идёт, он тебя сейчас убьёт», – предупреждал меня дядя Женя Лебедев (актёр Евгений Лебедев) всякий раз, когда замечал, как я смотрю на Танюшку. «Да ладно тебе, дядя Женя, Олег знает, что я влюблён в Таню», – отвечал я ему.

Как-то мы ехали в поезде на очередные гастроли в Москву, я пришёл в купе к Тане, конечно.  Сижу и смотрю на неё. Заходит Луспекаев, смотрит на нас и говорит: «По-о-ня-ятно…» «Таня, – обращается Луспекаев к Дорониной, – а может быть, так и надо смотреть на человека, если любишь, и тебе этого достаточно?» Но сам Паша был человеком другого склада, конечно. Мы все вместе играли в «Поднятой целине». Луспекаев исполнял роль Макара Нагульнова, Танечка была его женой Лушкой, а Кирилл Лавров играл Давыдова, которого хочет охомутать Лушка Нагульнова.

Репетируем, на сцену выходит режиссёр, художественный руководитель театра Георгий Александрович Товстоногов. «Ну, что как будэм решать эту сцену? – спрашивает нас Гога со своим неповторимым грузинским акцентом. – Дэйствие происходит в стэпи, у Давыдова с Лушкой свидание».

«Кирилл, будьте добры, идите на сцену. Танечка, прошу вас, начинайте репетировать», – обращается Гога к актёрам. Они подошли и стоят смотрят друг на друга. Паша Луспекаев на это дело тоже взирает с улыбкой. «Что делать-то?» – спрашивает Таня Гогу. «Ложиться надо!» – встревает Пашка! «Как ложиться?» – растерялась Танечка. «Там трава будет вокруг, – объясняет Георгий Александрович, – ковыль растёт». «Подстелите какой-нибудь коврик», – просит он.

Принесли коврик, Таня стесняется. Она стоит одна среди нас, мужиков.

«Гога, – говорит Паша, – дай я покажу Танюхе, как играть эту сцену». Он разговаривал коротко и на «ты» с Товстоноговым. «Пожалуйста, Паша, – отвечает Георгий Александрович, – покажите». Паша подходит к Дорониной: «Танюха, ложись!» «Пашка, ты что с ума сошёл, что ли?!» – смеётся Таня. «Ложись, ложись! Не бойся», – не унимается Луспекаев.

Танечка легла, он ложится рядом и говорит текст Давыдова.

А рука его уже пошла гулять по Тане: сначала за плечо её берёт, потом ниже двигается. Таня начинает смеяться.

«Чего тебе смешно? Чего тебе смешно?» – игриво говорит Павел. «Ты слушай, слушай», – переходит он на мягкий томный голос и гладит её, гладит. Постепенно доходит до того, что Таня, не выдержав, кричит: «Пашка, я сейчас рожуууу!» Они встают. Георгий Александрович поворачивается к  Лаврову: «Кирилл, вы теперь поняли, как надо играть эту сцену?!»

Я в этом спектакле играл Андрея Размётного, – продолжает свои воспоминания Иван Иванович. – Паша и мне объяснял, как играть.

«Лушка, – описывал я эту хитрую изменщицу, – женщина что надо!» «Да что это за определение для женщины, Ванька?» – возмущался Паша. «Что надо, что надо», – передразнивал меня Паша голосом своего персонажа Нагульнова.

«Андр-рюха, – обращался он ко мне по имени моего героя, – Лушка – это такая женщина, что если бы не мировая революция, я бы с неё не слазил!»

Это всё мне помогло сыграть мою роль, – задумавшись, говорит Иван Иванович. – Но любовь к Тане у меня по-прежнему была.

Рецензия на спектакль была в газетах самая высшая. На три четверти полосы написали про рыцаря революции Макара Нагульнова (Павла Луспекаева), а в самом конце – про меня. Паша подчеркнул это красным карандашом: «Как кот, масляно улыбаясь сквозь пшеничные усы, смотрит на Лушку Разметнов (И. Краско)», – писали критики.

«Вот видишь, Ваня, – показывал мне Пашка эту статью, – не зря я тебе говорил, как на женщину надо смотреть!»

Я думаю, Танюша всё это помнит, – вздыхает Иван Иванович.

– Олег Басилашивали ревновал вас к жене?

– Нет, Олег – умный человек. Умные – не ревнивые. Он всё отлично понимал…. Они разные с Олегом. Татьяна, во-первых, кошка, которая гуляет сама по себе, это уже сто процентов. А потом, норов у неё, конечно, крутой.

Я тебе ещё один эпизод расскажу. По-моему, они репетировали «Горе от ума». Таня, игравшая Софью, вдруг остановилась и пристально посмотрела на режиссёра.

«Что вы остановились? – спрашивает её Георгий Александрович. – Что вы смотрите на меня, как мышь на крупу?» Она в каком-то экстазе стала ему что-то доказывать от Софьи. Говорит, говорит и вдруг останавливается… «Это кто это – мышь, которая на крупу смотрит?» – спрашивает она.

«Таня, – отвечает Гога, – это такая поговорка». «Нет, Георгий Александрович, вы мне объясните, – стояла на своем Доронина. – Это вы про меня? Мышь на крупу….» Все присутствующие замерли.

Товстоногов начинает раздражаться. Эмоционально двигаются скулы, он же человек восточный. Замечу, он никогда ничего не повторял дважды, для Тани делал исключение.

«Таня, но я совсем нэ то имэл в виду», – вдруг начал он оправдываться. «Нет, Георгий Александрович, вы мне, пожалуйста, объясните, – не унимается Таня. – Это я мышь, которая смотрит на крупу?!»

Гога вспылил от полной растерянности, от того, что он был не прав, задев Таню своей фразой. Он был нормальным человеком.

Товстоногов плюнул и ушёл с репетиции. Так что Танечка могла отстоять своё мнение, это мне в ней нравилось очень. Сильная натура.

– Иван Иванович, а правда, что Товстоногов, несмотря на их эмоциональные экзерсисы, не делал новые вводы в спектакли, когда Доронина покинула БДТ? Мастер всё надеялся, что его любимая актриса вернётся в театр?

– Конечно! Гога отлично понимал, какая она глыба! Просто мощь! 

Сегодня, вспоминая всё это, я не знаю, как так могли поступить с Танюшей. Не знаю!

Танюша была всегда справедливым человеком. Думаю, она хороший руководитель. Я не знаю её периода во МХАТ, но представить не могу, чтобы она кому-то доставила какие-то огорчения, создала неудобства.

– Татьяна Доронина многих выпестовала своём МХАТ, Иван Иванович. Помогала получать звания, хлопотала по поводу жилья для актеров...

– Значит, неблагодарность какая-то по отношению к ней! Как бы я хотел сейчас поговорить с Танечкой!..

– А что бы вы ей сказали?

– Что люблю её по-прежнему. И буду счастлив слышать ее голос, видеть ее. Что она по всей справедливости жизни должна иметь к себе максимум внимания.

Танечка, я всегда рад тебя слышать! – обращается Краско к Дорониной через Sobesednik.ru. – Твой Ваня.

Теги: #Знаменитости #Доронина #Театр #Краско #МХАТ #новости звезд

Рубрика: Культура и ТВ

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