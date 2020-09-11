Солист Большого театра мог заразить Анну Нетребко коронавирусом

Российские театры, едва открыв сезон, отменяют спектакли из-за выявления ковида у актеров.

В Большом театре 10 сентября должен был состоятся оперный спектакль «Дон Карлос», где в главной роли выступает Анна Нетребко. Одну из партий исполняет солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков. Но накануне ему поставили диагноз: COVID-19. Спектакль отменили, а певца положили в больницу.

Ильдар Абдразаков в оперном спектакле «Дон Карлос»

– Да, первый тест дал положительный результат, – подтвердила Sobesednik.ru супруга Абдразакова Марика. – Сначала померили температуру, она оказалась повышенной. А потом уже сдали тест. Теперь по требованию Роспотребнадзора Ильдар сдал второй анализ, и мы ждем результатов.

Как рассказал генеральный директор Большого театра Владимир Урин, все, кто пересекался с этим артистом во время репетиций, тоже сдали тесты. А в самом театре повышены меры безопасности.

Однако один из артистов Большого в неформальной беседе рассказал нам, что ничего особо не изменилось: «На служебном входе нам измеряют температуру. На это все и заканчивается. В театре все ходят без масок, общаются, как и раньше».

В Российском молодежном театре (РАМТ) 11 сентября должна была состоятся премьера спектакля «Сын», где главную роль играет Евгений Редько. Но у него тоже диагностировали коронавирус.

По словам директора РАМТа Софьи Апфельбаум, все, кто работал в непосредственной близости с Редько будут отправлены на карантин, а у остальных сотрудников театра будут взяты анализы. Но другие спектакли будут играть, как и запланировано.