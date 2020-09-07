В России выходит детский детективный мультсериал по сценарию Дарьи Донцовой

«Союзмультфильм» выпускает многосерийную анимационную ленту, созданную при участии писательницы Дарьи Донцовой.

Онлайн-премьера мультсериала «Тайны медовой долины» состоится 19 сентября, пишет ТАСС со ссылкой на председателя правления киностудии Юлиану Слащеву.

«Вообще жанр детского детектива, как в книгах, так и в кино в последнее время был незаслуженно забыт. Мы его хотим возрождать», – сказала Слащева. Она уточнила, что мультфильм рассчитан на детей в возрасте от четырех до шести лет.

Слащева отметила, что попытки делать детективные истории были и раньше. В качестве примера она привела «Историю одного преступления» Федора Хитрука. По ее словам, новый сериал сочетает в себе детектив и комедию.

Сообщается, что всего будет показано 52 серии.