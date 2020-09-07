28 сентября в Московском театре мюзикла вы увидите грандиозное гала-шоу «Живые Легенды»

Уитни Хьюстон, Майкл Джексон, Фредди Меркьюри, Тина Тернер, Джордж Майкл, Элтон Джон, Арета Франклин, Стинг, Стиви Уандер, Лютер Вандросс, Принц, Барри Уайт, Донна Саммер, Шер, Дайана Росс — незабвенные Легенды, чьими песнями живет весь мир! Они живут в нас.

Новую жизнь в творческое наследие Легенд вдохнут выдающиеся Голоса нашей страны — артисты, чьи таланты и возможности позволяют с гордостью воссоздать репертуар Великих

«Живые Легенды» — это посвящение Величайшим мировым Звездам — бесценному конгломерату полубогов, объединяющих весь мир! Музыка, которую они сотворили — настольная книга молодых артистов и культурный фундамент, на котором растут новые поколения. Этой программой мы формируем мощное послание великодушия и чистоты, вдохновляющее зрителей, так необходимое ему сегодня.

28 сентября в шоу примут участие:

Лариса Долина / Маргарита Позоян / Елена Максимова / Петр Елфимов / Людмила Соколова / Оксана Казакова / Алла Рид / Арцвик / Ольга Задонская / Семен Величко / Рэй / Александра Белякова / Юлия Пак / Aliy / Одиссей Аджинджал / Арсен Мукенди / Павел Талалаев / Нинита / Владимир Ковалев / Республика KIDS / Back In Black / Шоу-балет Евгении Гусевой