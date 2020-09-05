После долгой болезни умер бывший директор РАМТа Владислав Любый

Ушел из жизни бывший директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Владислав Любый. Он возглавлял театр с 1998 по 2015 год.

Об этом сообщается на официальном сайте РАМТ.

«3 сентября 2020 года после долгой болезни ушел из жизни Владислав Любый, директор РАМТа с 1998 по 2015 год. Владислав Викторович был глубоко профессиональным человеком, энергичным, увлеченным, обладающим тонкой интуицией и четким пониманием сложной системы управления репертуарным театром», — говорится в сообщении.

Владислав Любый является создателем Творческой лаборатории «Молодые режиссеры — детям», за что удостоен международной театральной премии им. К. С. Станиславского в номинации «Театральное дело». В 2007 году под его руководством театр выпустил трилогию «Берег утопии», а в 2010 году на сцене РАМТ состоялось 13 премьер совершенно разных стилей и жанров.