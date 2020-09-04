Скончался оператор, снявший фильмы "Окно в Париж" и "Господин оформитель"

Знаменитый петербургский кинооператор Анатолий Лапшов умер в возрасте 70 лет.

«В ночь с 2 на 3 сентября скончался выдающийся кинооператор "Ленфильма" Анатолий Петрович Лапшов», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте киностудии.

Среди известных кинолент, снятых Лапшовым – «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Господин оформитель», «Единожды солгав» и «Окно в Париж».

«Киностудия "Ленфильм" скорбит вместе с родными и близкими», – указывается в сообщении киностудии, с которой оператор сотрудничал с 1976 года.