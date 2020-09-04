Планы на выходные: празднуем день рождения Москвы и слушаем музыку на крыше клуба

Традиционно в первые выходные сентября столица отмечает День города. А чтобы вы не растерялись от огромного количества мероприятий в эти дни, сделали для вас подборку самых интересных событий.

День города

5 и 6 сентября Москва будет отмечать свой 873-й день рождения. В связи с коронавирусной ситуацией привычных мероприятий на Тверской улице не будет, но жителей и гостей столицы ждет не менее увлекательная программа.

Так, открывшийся после реконструкции Музей Маяковского приглашает всех желающих на бесплатные экскурсии. 5 сентября в 14.00 состоится пешеходная экскурсия «Вокруг Маяковского. Москва 1920-х-1930-х годов», на которой гид расскажет, как изменилась Москва после Гражданской войны, что нового привнес в жизнь города «новый быт», как остро стоял квартирный вопрос, вопрос гигиены, городского хозяйства и сложно ли было стать поэтом в эти годы.

В этот же день, но уже в 18.00 пройдет театрализованная пешеходная экскурсия «Слушайте, товарищи потомки!» о месте столицы в творчестве певца футуризма.

Если же вы хотите посетить квартиру Маяковского, то 5 и 6 сентября сотрудники музея приглашают желающих в гости к поэту в мемориальную квартиру в Студенецком переулке или на площадку «Квартиры на Большой Пресне».

В парках в эти дни будут проходить реконструкции. В Лианозовском парке можно будет изучить быт и культурную жизнь Москвы XIX века. В Коломенском посетители попадут в шумную стрелецкую слободу, где увидят смотр государева войска, побывают в мастерских ткача, кожевника и кузнеца.

На Пушкинской набережной в Парке Горького будет выставлена удивительная объемная инсталляция по мотивам работы Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу». Гости смогут буквально очутиться в знаменитой картине.

В Измайловском парке с помощью декораций и театрализованных сцен воссоздадут один из финальных боев Отечественной войны 1812 года — сражение на Березине.

6 сентября в честь Дня города Еврейский музей и центр толерантности объявляет День открытых дверей. В программе — семейный спектакль по мотивам Сергея Козлова, создателя «Ежика в тумане», обзорные экскурсии по основной экспозиции и выставке «Неизвестный Берлин», литературный вечер с режиссером Юрием Быковым и критиком Галиной Юзефович и предпремьерный показ спектакля «Священный талисман» о войне глазами ребенка.

Концерты

5 сентября в 20.00 на крыше московского клуба GIPSY состоится концерт группы ПНЕВМОСЛОН, чей музыкальный проект уже несколько лет эпатирует публику скандальным хайпкором. Песни весьма провокационного содержания под динамичную музыку не дадут зрителям заскучать, а красивые виды ночной Москвы придадут атмосфере волшебства.

6 сентября в северной столице долгожданный акустический концерт проведет группа LASCALА. Микс страстного фламенко и глубоких личных переживаний, через которые вместе с лирической героиней текстов Ани Грин пройдут все, кто окажется в этот вечер в зале Akakao Live Music Club. Начало в 20.00, не опоздайте.

Кино

5 сентября ко Дню города в Москино Космос пройдет показ фильма «Москва 1941-1945. Хроники будней» с живой оркестровой озвучкой. Отобранные киноведом Алисой Насртдиновой и смонтированные режиссером Маргаритой Захаровой фрагменты кинохроники показывают, какие коррективы в повседневность внесла война: как горожане выглядели в те годы, каким транспортом пользовались, что смотрели в кино, какие книги читали, как готовились к празднованию Нового года и гуляли в парках.

Также на большие экраны на этой неделе вышли долгожданный «Довод» Кристофера Нолана и картина из вселенной Людей Икс «Новые мутанты».