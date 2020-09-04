На Avito чаще всего ищут книги о Гарри Поттере, а также пластинки Queen и ГО

Спрос на книги у пользователей Avito этим летом увеличился на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса.

По данным аналитиков, самый большой интерес вызывают книги о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг, которые оказались популярнее произведений американца Стивена Кинга, занявшего второе место в рейтинге. В тройку лидеров также вошел цикл «Ведьмак» польского писателя Анджея Сапковского.

Cообщается, что за последние месяцы значительно увеличился спрос на виниловые пластинки – этим летом он вырос на 56% по сравнению с тем же периодом 2019 года. «На первом месте в рейтинге запрос Pink Floyd. Второе место занял запрос Queen. На третьей строчке расположился запрос "Гражданская оборона"», – уточняется в сообщении.

В число самых востребованных исполнителей также попали The Beatles, Metallica, Depeche Mode, Iron Maiden, Led Zeppelin, Deep Purple, Nirvana и Black Sabbath, среди советских и российских групп – «Кино», «Ария» и «Сектора Газа».