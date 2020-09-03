"Жара" в "Октябре"

4 сентября 2020 в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоится премьера киноконцерта музыкальной премии в online-формате «ЖАРА Music Awards». Фильм-концерт с оригинальными номерами был снят на песни победителей в разных неповторимых локациях. Съемки проходили в Третьяковской галерее, Океанариуме, на гольф-поле, теннисном корте, на причале во время заката, в цветочной оранжерее, кинотеатре, концертном зале, а также на природе.

В номинантах online-премии «ЖАРА Music Awards» представлены:

ZIVERT, Макс Барских, Полина Гагарина, Егор Крид, Ани Лорак, JONY, Little Big, LOBODA, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Артур Пирожков, Дима Билан, Юлианна Караулова, MONATIK, Леша Свик, MOT, EMIN, HammAli & Navai, Валерий Меладзе, Artik & Asti, Филипп Киркоров, #2МАШИ, Клава Кока, Мари Краймбрери, NK, Лена Темникова, RASA, Александр Панайотов и многие другие.

Ведущими премии будут Карина Кросс, Роман Каграманов и Константин Тарасюк, а среди гостей ожидаются номинанты премии и другие звезды кино и шоу-бизнеса. Перед показом фильма-концерта состоится public talk c артистами.

5 сентября первую online-премию «ЖАРА Music Awards» можно будет увидеть на музыкальном телеканале ЖАРА TV.

III ежегодная музыкальная премия «ЖАРА Music Awards» должна была состояться 4 сентября 2020 в Crocus City Hall. Однако из-за пандемии коронавируса и ограничений в проведении массовых мероприятий само шоу с участием топовых артистов перенесено на 4 апреля 2021 года с сохранением всех купленных на премию «ЖАРА Music Awards» в Crocus City Hall билетов.