В Екатеринбурге умер советский и российский детский писатель Владислав Крапивин

Сегодня утром в Свердловской областной клинической больнице №1 скончался известный писатель Владислав Крапивин.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Свердловской области.

Ранее невестка литератора Лариса Крапивина сообщила, что 15 июля его госпитализировали с подозрением на инсульт и коронавирус. После проведения анализов инсульт и инфаркт были исключены, КТ показало наличие пневмонии с 25% поражения легких. Тест на COVID-19 был отрицательным, пишет «РИА Новости».

Владислав Крапивин родился в Тюмени в 1938 году. Он закончил отделение журналистики филологического факультета Уральского государственного университета в Свердловске. За свою жизнь Крапивин написал свыше 450 романов, повестей и рассказов. Его книги, среди которых «Мальчик со шпагой» и «Журавленок и молнии», включены в «Золотую библиотеку избранных произведений для детей и юношества», «Библиотеку приключений и научной фантастики», «Библиотеку мировой литературы для детей», а также в японскую 26-томную серию «Избранные сочинения русских писателей для подростков».