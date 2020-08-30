"Скажи волкам, что я дома": полезна ли ранняя трагедия любви?

На форзаце «Скажи волкам, что я дома» Кэрол Рифки Брант вынесена своеобразная цитата – дескать, не верьте, если вам скажут, что эта книга о смерти, на самом деле книга о любви. Но скорее отзыв популярнейшей американской газеты выглядит как рекламный экивок, причем не совсем правдивый. Потому что на самом деле непонятно, как можно всерьез расставить такие доминанты.

14-летняя Джун действительно окружена любовью чуть ли не со всех сторон, только она в силу возраста пока не понимает, что та бывает разной. Бывает всезамещающей – как та, что она испытывает к своему дяде Финну. Бывает собственнической, как у ее мамы к своему брату, тому самому дяде Финну. Слабой, но умной, как у папы к маме. Всепрощающей, как у любовника дяди Финна, Тоби. Жертвенной, как у сестры Джун, к ней самой. А бывает любовь по обещанию, как та, которую умирающий Финн фактически стребовал от Джун и Тоби, и которая раскручивает и ведет весь сюжет.

Увы, ко всем этим открытиям Джун приходит лишь под конец книги; но выбор окраски этого финала остается за читателем. Радоваться ли, что девочка получила такое ценное знание уже в самом начале своей взрослой жизни? Или огорчаться, что теперь этот рационализм наложит свою лапу на всю последующую жизнь Джун, ведь «многие знания умножают печали», и что возможно, она даже больше никогда никого не полюбит...