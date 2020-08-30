"Не удалось помочь": Коле из фильма "Гостья из будущего" исполнился бы 51 год

30 августа – день рождения Алеши Фомкина, который сыграл в многосерийном фильме «Гостья из будущего» Колю Герасимова.

К сожалению, эта единственная известная роль актера. В 1990-е из-за того, что его не приглашали сниматься, ему пришлось работать и маляром, и мельником. 27-летний Фомкин погиб 24 февраля 1996 года во время пожара в доме во Владимире.

– Алеше было четырнадцать лет, когда он начал сниматься в фильме «Гостья из будущего», а мне, играющей его маму, было двадцать семь. Отсюда и это внимательно-боязливое отношение друг к другу, – вспоминает актриса Татьяна Божок. – Он мне показался застенчивым, трогательным, со своим скрытым внутренним миром, смешным и интересным, наивным и доброжелательным. Нежный хрупкий росток. Я видела его милую беззащитную улыбку и детские, полные надеж, глаза, казалось, что впереди у него огромная, прекрасная, распахивающая ему объятья жизнь. Но, увы...

Я слышала, что он вроде бы из не очень благополучной семьи, что никак не мог закончить школу, поэтому не поступил на актерский. Позже я встретила его на съемках «Фитиля», он был осветителем на киностудии имени Горького, – это самая первая ступень обслуживания кинопроцесса.

Не представляю, каким мужеством ему это далось, он должен был только со стороны смотреть на съемки других людей, хотя все вокруг его узнавали. Мы и не поговорили с ним. Потом узнала, что он уехал в провинцию и угорел. Как-то не нашлось человека, чтобы помочь ему, когда он был жив и нуждался в этом, а, может, не удалось помочь. Не знаю, есть ли кому пожалеть его сейчас, когда он умер. Бесконечно жалко, стыдно перед ним, он все стоит в глазах такой же, как в кино. От экрана ничего не скроешь, посмотрите еще раз на лицо Алеши, и вы увидите, каким он был.