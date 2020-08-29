"Тени забытых предков" Сергея Параджанова онлайн

В субботу, 29 августа, на онлайн-платформе будет показана лента «Тени забытых предков» – четвертая картина совместной программы Теодора Курентзиса и КАРО.Арт. Лента снята экспериментатором и философом, создателем уникального кинематографического языка и одним из самых значимых режиссеров ХХ века Сергеем Параджановым.

В центре сюжета лежит история любви Ивана (Иван Миколайчук) и Марички (Лариса Кадочникова) из враждующих кланов Палийчуков и Гутенюков. Герои полюбили друг друга, когда еще были детьми, и хотели провести вместе остаток жизни, но однажды девушка погибает, и Ивана на протяжении остатка жизни не отпускает тягостная горечь утраты.

Фильм снимался в 1964 году на киностудии им. Довженко по повести украинского писателя Михаила Коцюбинского и является неоднократным лауреатом различных премий и участником фестивалей. В нем Параджанов впервые проявляет себя как режиссер-живописец, подбирающий броские и символически выверенные цвета.

Фильм представит оператор Юрий Клименко, среди работ которого «Познавая белый свет» (режиссер Кира Муратова), «Легенда о Сурамской крепости» (режиссеры Сергей Параджанов, Додо Абашидзе), «Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви» (режиссер Сергей Соловьев).

«Тени забытых предков» будут размещены на онлайн-платформе 29 августа в 18:00 по московскому времени и доступны для просмотра в течение суток с начала показа.