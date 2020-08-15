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15 августа, суббота

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[17:01]В России уже произведена партия первой в мире вакцины от COVID-19
[16:08]"Мы же методички читали цветных революций". Лукашенко поговорил с Путиным
[15:44]Группировка МЧС России из 150 человек покинула Бейрут после спасательных работ
[14:37]Ефремова выписали из больницы. Пашаев не может назвать его диагноз
[13:50]В Варшаве подписан договор об увеличении американских военных в Польше
[13:20]Профсоюз Белэнерготопаза выступил против насилия над протестующими в Белоруссии
[12:22]Эльман Пашаев не подтвердил подлинность протокола с признанием вины Ефремовым
[11:26]Зеленский счел некорректным возвращение Белоруссией 32 задержанных граждан РФ
[10:48]Пентагон будет заниматься расследованием случаев появления НЛО
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14 августа, пятница

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[21:22]Министры 27 стран Европы согласны, что выборы в Беларуси сфальсифицированы
[20:35]Беларусь передала России 32 из 33 задержанных боевиков "ЧВК Вагнер"
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[18:21]У Дома правительства девушки обнимают и целуют опустивших щиты военных
[17:53]Сбербанк опроверг, что будет брать деньги за уведомление о платежах по sms
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[15:31]"Что там можно признавать?": Штаб Тихановской о "заевшей пластинке" ЦИКа
[14:47]ЦИК объявил окончательную победу Лукашенко. Штаб Бабарико требует новых выборов
[14:32]К юбилею Екатеринбурга предложили выпустить 300-рублевую банкноту
[14:15]Иван Ургант, Ангела Меркель и митрополит Павел осудили насилие в Беларуси
[14:09]Киргизское село закрыли на 10-дневный карантин из-за вспышки сибирской язвы
[13:42]В центре Твери появилась стена Виктора Цоя
[13:31]Президент Литвы заявил, что власть Лукашенко нелегитимна
[12:57]Тихановская призвала белорусских мэров организовать мирные массовые акции
[12:38]Менее четверти опрошенных врачей согласны сделать прививку от COVID-19
[11:58]В Москве 22 августа на год закроют станцию метро "Рижская"
[11:00]"Аэрофлот" будет производить рейсы в Швейцарию раз в неделю по субботам
[10:26]МВД пресекло деятельность группы, подозреваемой в выводе миллиардов рублей из РФ
[09:56]Эвакуируемых из-за рубежа россиян могут обязать платить компенсацию государству
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[08:29]В КНДР новый премьер, в Минске отпускают задержанных: главное к утру 14 августа
[07:48]Россияне начали активно покупать к Новому году поездки в Рим, Дубай и Бангкок

13 августа, четверг

[18:33]В Белоруссии пройдет встреча журналистов и МВД по вопросу насилия над СМИ

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Ефремова выписали из больницы. Пашаев не может назвать его диагноз

Культура и ТВ
14:37, 15 августа 2020

Ефремова выписали из больницы. Пашаев не может назвать его диагноз

Актера Михаила Ефремова выписали из Боткинской больницы. Сейчас он находится дома.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой адвоката Эльмана Пашаева.

«Он находится дома, мы с ним созвонились», — сказал он. Адвокат также отметил, что пока не знает диагноза актера. Ранее Пашаев утверждал, что Ефремову диагностировали инсульт.

Напомним, 11 августа перед началом очередного заседания Ефремов был доставлен из Пресненского суда в Боткинскую больницу из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Суд отложил заседание на 18 августа и направил запрос в больницу для уточнения диагноза.

Тема: Михаил Ефремов

Рубрика: Культура и ТВ

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