Ефремова выписали из больницы. Пашаев не может назвать его диагноз

Актера Михаила Ефремова выписали из Боткинской больницы. Сейчас он находится дома.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой адвоката Эльмана Пашаева.

«Он находится дома, мы с ним созвонились», — сказал он. Адвокат также отметил, что пока не знает диагноза актера. Ранее Пашаев утверждал, что Ефремову диагностировали инсульт.

Напомним, 11 августа перед началом очередного заседания Ефремов был доставлен из Пресненского суда в Боткинскую больницу из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Суд отложил заседание на 18 августа и направил запрос в больницу для уточнения диагноза.