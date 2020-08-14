В центре Твери появилась стена Виктора Цоя

Накануне 30-летия со дня смерти российского рок-музыканта Виктора Цоя в Твери появилась стена с его изображением.

Как пишет «АиФ-Тверь» со ссылкой на страницу «ВКонтакте» местной жительницы Елены Шевчук, стена расположена в центре города, на пересечении улицы Трехсвятской и набережной Степана Разина.

Идея и ее воплощение принадлежат художнику Виктору Лебедеву, известному как Джокер, который является автором граффити, посвященного Александру Солженицыну. Также над созданием арт-объекта работал член Тверского областного фотоклуба Марат Корнаухов.

Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года. В эту субботу исполнится ровно 20 лет со дня его смерти.