Планы на выходные: зиплайн-трасса на Воробьевых горах и бесплатные кинопоказы

В Москве появляется все больше развлечений, разнообразие которых придется по вкусу даже самым придирчивым жителям столицы. О том, как провести очередные так, чтобы дух захватывало, узнаете из нашей подборки.

Кино

14 августа в 18.00 российский кинокритик Антон Долин проведет онлайн-презентацию своей книги «Миражи советского. Очерки современного кино». В рамках трансляции Антон расскажет о том, как Советский Союз показан в фильмах, снятых после его крушения, как смотрят истории об СССР те, кто его не застал, и что кино, посвященное Союзу, говорит нам о постсоветском мире. Мероприятие проводит «Культурная среда» совместно с издательством «Буквоед».

К 75-летию актрисы Екатерины Васильевой Москино в рамках «Синематеки» подготовило 3 фильма для бесплатного просмотра, в которых Екатерина исполнила яркие, запоминающиеся роли.

17 августа в кинотеатре «Искра» в 10.00 состоится показ фильма «С любимыми не расставайтесь» Павла Арсенова. Драма о разводе молодоженов любопытна не столько взаимоотношениями в кадре Александра Абдулова и Ирины Алферовой, бывших на тот момент мужем и женой и в жизни, сколько второстепенными персонажами, появляющимися в зале суда, чтобы тоже развестись.

В понедельник, 18 августа, в 14.00 покажут картину Сергея Соловьева «Спасатель» о двух днях из жизни провинциального городка. Сеанс проведут в кинотеатре «Сатурн».

А в 19.00, но уже в «Юности» желающие смогут посмотреть фильм Динары Асановой «Не болит голова у дятла» о семикласснике и начинающем ударнике Севе Мухине, который влюбился в соседку по парте Иру.

Фестивали

15 августа в Музее Победы в четвертый раз пройдет «День Фронтовой собаки», приуроченный к событиям, произошедшим во время операции советских партизан под названием «Рельсовая война». Был подорван эшелон с живой силой противника. Прервать сообщение сумела собака-герой Дина.

Открытие мероприятия состоится в 14.00. В память о трагических события к памятнику Фронтовой собаки возложат цветы.

На протяжении всего дня зрителей ждут показательные выступления росгвардейских собак, экскурсии, игровые мастер-классы с братьями меньшими, квест «По следам фронтовой собаки», предпремьерный показ фильма «Думай, как собака» и многое другое. Подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться на сайте музея.

Также в субботу пройдет онлайн-выставка по пристройству животных из приюта «Домой!». 45 кошек и столько же собак в этот день будут ждать своих хозяев. Однако чтобы люди были готовы к принятию нового члена семьи, организаторы предлагают сперва пройти беседу с куратором и зоопсихологом, а затем заключить договор об ответственном содержании питомца.

Экстрим

Для тех, кому не хватает острых ощущений, в столице на Воробьевых горах появился новый аттракцион. Протянувшаяся на 700 метров от смотровой площадки до «Лужников» воздушная трасса ждет своих первых посетителей. Ими могут стать как взрослые, так и дети не младше 10 лет.