"Не работа, а рай! Сидишь, орешь": внук Михалкова хочет стать режиссером

Младший сын Резо Гигинеишвили и Надежды Михалковой впервые побывал на съемочной площадке.

На видео, которое Резо выложил на своей странице в Instagram, 7-летний Ваня присутствует на съемках комедийного сериала вместе с отцом и охотно комментирует происходящее. Особенно заинтересовало мальчика рабочее место папы – режиссерское кресло перед монитором.

«Не работа, а рай! Просто сидишь и говоришь, – рассуждает мальчик. – Не понимаю, как ты (Ваня обращается к отцу. – Прим. Sobesednik.ru) еще не охрип, пока орешь тут во всеуслышание».

«Не работа, а рай, пока не охрип от радости», – подписал пост с видео Резо Гигинеишвили.

Конечно, дискуссия в комментариях была посвящена теме, на кого больше похожи дочь и сын. Форум-консилиум пришел к выводу: младший 7-летний сын Ваня похож на маму Надежду Михалкову, тогда как 9-летняя Нина – копия Резо.

«Малый так на Надю похож. Даже манера говорить такая же», – высказались фолловеры.

«Надя классного сына вам родила! На маму похож!» – подбадривали Резо подписчики.

«Ну почему ты ушёл от них...» – нашлись и те, кто выразил сожаление, что Резо в свое время ушел из семьи.

За спиной режиссера уже три брака. Первой его женой была певица и участница «Фабрики звезд» Анастасия Кочеткова, брак с которой распался из-за измен Гигинеишвили. Та же история повторилась с Надеждой Михалковой. Основной причиной расставания с Надеждой Оболенцевой называют ее обманутые ожидания в вопросе денег. Третий развод Резо не стал неожиданностью для звездной тусовки.