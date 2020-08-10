"Ржев": кто и почему вносит вклад в сохранение исторической памяти?

Накануне юбилея Победы вышел честный и серьезный фильм о войне. «Ржев» — уникальная картина, посвященная замалчиваемым событиям подо Ржевом.

Во время пандемии из-за введения ограничений деятельность кинотеатров была приостановлена и зрителям пришлось освоить новые методы просмотра кино. Возросла популярность онлайн-кинотеатров и кинотеатров под открытым небом. В российском топе онлайн-продаж военная драма «Ржев» стала главным фильмом о Великой Отечественной войне в этом году, а по результатам опроса ВЦИОМ, вошла в топ-3 лучших фильмов 2019 года. Также военная драма «Ржев» стала абсолютным лидером летнего кинопроката под открытым небом.

На больших экранах лента Игоря Копылова вышла 5 декабря 2019 года. За первый уикенд фильм занял 5-е место по количеству зрителей и сборов в России. Долгожданная телевизионная премьера состоялась 8 мая 2020 года на телеканале «Россия-1».

По многочисленным заявкам «Ржев» показали бесплатно в кинотеатрах под открытым небом сразу в нескольких Подмосковья. Картину увидели жители Чехова и Наро-Фоминска, а 22 августа драму Игоря Копылова смогут увидеть гости проекта «Кинопаркинг» в Балашихе. Стоит отметить, что ни одна другая картина не пользовалась такой популярностью.

История, положенная в основу сюжета фильма, основана на реальных событиях, произошедших во время штурма деревни Овсянниково. Повесть «Искупить кровью», являющаяся основой сюжета, была написана писателем-фронтовиком Вячеславом Кондратьевым. Автор сам был участником страшных событий подо Ржевом и героически прошел всю войну. В киноленте показан лишь один день, когда рота пытается устоять на рубеже, не сдать деревню и выжить. Этих 24 часов достаточно, чтобы понять, какую цену пришлось заплатить советскому народу.

Идею снять фильм продюсерам картины Инессе Юрченко и Сергею Щеглову предложил петербургский предприниматель Евгений Пригожин — его дед Евгений Ильич воевал на ржевской земле. Бизнесмен не ограничился одной лишь идеей, но и выделил необходимые на реализацию проекта средства. Сергей Щеглов отметил, что есть люди, которые говорят о войне, о патриотизме, но ничего не делают, а Евгений Пригожин мало говорит, но много делает.

Фильм посвящен годовщине Победы. По словам продюсера, съемочную команду на создание картины о битве под Ржевом вдохновили нерассказанные истории, часто умалчиваемые ранее. В тех местах погибло больше миллиона советских солдат. Выход фильма накануне юбилейной даты — дань памяти всем, кто прошел Великую Отечественную и кто не вернулся с полей сражений.

Российская военная драма «Ржев» пользуется популярностью и среди зарубежных зрителей. Так, права на прокат были проданы в США, Канаде, Японии, Польше, Чехии, Франции, Испании и других странах. В конце июля картина произвела фурор на Шанхайском кинофестивале — несмотря на то, что картина демонстрировалась 5 раз, все билеты на нее были раскуплены задолго до начала мероприятия.