Реставрация большого органа Нотр-Дам-де-Пари продлится до 2024 года

В Париже начали очистку и реставрацию большого органа собора Парижской Богоматери, который пострадал при пожаре 15 апреля 2019 года.

Об этом сообщает радиостанцифя Europe 1.

«Избежавший огня, но намоченный водой и покрытый свинцовой пылью…, инструмент будет полностью разобран, а затем очищен. Окончание работ ожидается в апреле 2024 года», – говорится в сообщении.

Орган состоит примерно из восьми тысяч труб, разделенных на 115 регистров. Он оставался «голосом собора» с 1733 года.

Во время прошлогоднего пожара обрушился шпиль собора, горела вся несущая конструкция, но пожарные добились того, чтобы сохранить структуру Нотр-Дама, его главные произведения искусства и реликвии.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что планирует восстановить Нотр-Дам за пять лет, хотя многие эксперты говорят, что на реконструкцию может уйти от десяти до 15 лет.