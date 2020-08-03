Открытие кинотеатров и премьера "Хэппи-энда" в Москве: как это было 

Первая летняя премьера собрала небывалое количество звезд кино и шоу-бизнеса. Был в числе гостей и корреспондент Sobesednik.ru.

Снятие ограничений на работу кинотеатров в Москве отметили премьерным показом комедии Евгения Шелякина «Хэппи-энд». Он состоялся в кинотеатре «Иллюзион». Рядовая, в общем-то, премьера прошла с небывалым размахом – видимо, так и организаторы, и тусовка соскучились по выходам новинок кино.

Обычно на подобных мероприятиях, если чем и угощают, то водой, максимум – шампанским, которое сметают в первые пять минут вечера. Здесь же вечеринку по случаю долгожданного открытия кинотеатров устроили роскошную: накрыли несколько столов вдоль одной из стен холла перед кинозалом. Угощали бутербродами четырех видов – с артишоками и томатами, с кешью и огурцами, с ростбифом и салатом, с пеканом и баклажанами, а также блинчиками из разноцветного теста со всевозможными начинками. Из сладкого приготовили мини-торты, пирожные, трубочки. Запивать это предлагали или белым вином, или пивом – для него поставили целый холодильник. А еще, поскольку действие фильма происходит в Таиланде, было много угощений от тайских партнеров – кокосовая вода, соки манго и гуавы… Тайки же делали всем желающим пятиминутный массаж шейно-воротниковой зоны, а от тайцев перед началом сеанса разыгрывали ценные призы… Когда еще такое было!

Угощали звезд на премьере фильма «Хэппи-энд» неплохо // Фото: Елена Ханян

В общем, устроители постарались на славу. И звезды в долгу не остались – на первое кинособытие уже в эпоху пандемии коронавируса, когда она добралась и до нас, собрался целый цветник. По красной дорожке прошли Елена Борщева, Валерий Юшкевич, Владимир Левкин, Ирина Безрукова, Нелли Уварова, Дарья Повереннова, Алена Апина, Аврора, Антон Комолов, Марианна Максимовская, Оскар Кучера, Алиса Гребенщикова, Катерина Шпица, Анастасия Уколова, Дмитрий Борисов, Александр Ревва, Илья Бачурин, Петр Буслов, Анна Чурина, Олеся Судзиловская, Мария Максакова, Александр Носик, Анна Семенович, Антон Лаврентьев, Дмитрий Миллер и многие другие. Знаменитостей в зале рассадили через одного, раздали всем маски и перчатки, а также каждые 15 минут орошали дезинфекторами. Впечатлений от просмотра это никому не испортило. А мы собрали самые яркие кадры с премьеры в фотогалерею.

Аврора и Антон Комолов

Алена Апина

Анна Семенович и Александр Носик

Марианна Максимовская

Алиса Гребенщикова

Владимир Левкин

Елена Борщева

Катерина Шпица

Нелли Уварова

Елена Ханян