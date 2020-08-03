"Алая река": драматическое лекарство от семейных драм

Часто спорят: что важнее — родство по крови, или по наречению; и в целом спор этот без конца. Поэтому особенно важно то, что точно бесспорно — это если к одному добавляется другое, то так получаются самые близкие люди. А если затем вдруг что-то обрывается, то вмиг рождаются злейшие враги.

Когда-то Микаэлла Фитцпатрик и её младшая сестра Кейси были не разлей вода. Вместе переживали смерть матери от наркотиков, уход отца, тиранию бабушки; вместе учились жизни, стояли друг за друга и скитались по школам; обсуждали мальчиков и мужчин… А потом с Кейси случилась наркотическая беда, и она опустилась до панели, а еще в это же время в Филадельфии объявился серийный маньяк, убивающий этих самых проституток...

Лиз Мур создала очень мощную, красивую и закрученную остросюжетную драму, где порванные, казалось, навсегда семейные нити снова начинают постепенно прорастать в сторону друг друга под воздействием тяжелых и опасных внешних обстоятельств. Параллельно мы видим раскрытие темных историй каждого из членов многочисленной семьи, даже клана, где черное — не всегда значит черное; а белое — не всегда белое; где из лучших побуждений можно совершить страшную гадость, а будучи припертым к стенке — оказать неоценимую помощь.

После прочтения «Алой реки» вы точно уверитесь, что ваша семья — ваш главный актив и главное оружие; и, возможно, легче сможете простить тех, кого так долго не могли...