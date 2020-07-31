В Великобритании на 77-м году жизни скончался режиссер Алан Паркер

В возрасте 76 лет умер британский режиссер Алан Паркер, снявший в 1982-м легендарный фильм «Стена» на музыку Pink Floyd.

Причины смерти режиссера не уточняются, пишет «Медуза». Известно, что в последние годы Паркер страдал от тяжелой болезни.

Самыми знаменитыми работами Алана Паркера, помимо «Стены», считаются «Полуночный экспресс», «Сердце ангела», «Эвита», «Жизнь Дэвида Гейла», а также фильм «Птаха», за который в 1985 году режиссер получил Гран-при в Каннах.

Паркер трижды был номинирован на «Золотой глобус», дважды – на «Оскар». Он возглавлял Британскую режиссерскую гильдию и был основателем Комитета по делам кино Великобритании.