В Китае запретили снимать контент о чудотворных исцелениях

Законодатели в Китае выработали новые правила кинопроката или иных художественных произведений медиа-формата. Об этом пишет «Нож» со ссылкой на UCAnews.

Так, в стране больше нельзя показывать фильмы, в которых исцеление человека подается в каких-либо чудотворных вариациях. По мнению властей, такие интерпретации противоречат коммунистическому духу страны.

Также запрещен к показу «исторически неверный» контент.

Свод правил фактически поставит под удар все религиозные медиа. Под большим ударом окажутся и те религиозные меньшинства, которые давно преследуются в Китае вплоть до тюремного заточения.