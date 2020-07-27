В возрасте 104 лет мерла актриса "Унесенных Ветром" Оливия де Хэвилленд

В Париже на 105-м году жизни скончалась актриса Оливия де Хэвилленд, известная по роли Мелани Гамильтон в фильме «Унесенные ветром» 1939 года.

Об этом сообщает Variety.

Оливия де Хэвилленд успела сняться почти в 50 фильмах, среди которых — «Задержите рассвет», «Змеиная яма», «Одиссея капитана Блада», «Приключения Робин Гуда», «Тише, тише, милая Шарлотта» и других.

Роли в фильмах «Каждому свое» (1946) и «Наследница» (1949) стали оскароносными. Актриса также удостоена двух «Золотых глобусов» и приза Венецианского фестиваля.

В 1965 году Оливия стала первой в истории женщиной, возглавившей жюри Каннского кинофестиваля.